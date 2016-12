Zurich cherche à racheter l'australien Cover-More

lundi, 12.12.2016

Zurich évoque une étape importante dans l'extension de son portefeuille de produits et services, qui devrait propulser l'assureur helvétique dans le top trois mondial du segment voyages.

Les deux parties entendent concentrer leurs efforts afin que la transaction aboutisse "pas plus tard qu'au second trimestre 2017".

Le groupe Zurich Insurance a conclu avec Cover-More, leader de l'assurance voyages en Australie et en Nouvelle-Zélande un accord portant sur le rachat de l'ensemble du capital-actions de ce dernier par sa filiale australienne. Dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche à lundi, le groupe australien évoque un prix de 1,95 AUD par action, ce qui représente sur une base pleinement diluée une capitalisation de 741 mio AUD (563 mio CHF) et une valeur d'entreprise de 854 mio AUD (648 mio CHF).



Dans un communiqué distinct, Zurich évoque une étape importante dans l'extension de son portefeuille de produits et services, qui devrait propulser l'assureur helvétique dans le top trois mondial du segment voyages. Les deux parties entendent concentrer leurs efforts afin que la transaction aboutisse "pas plus tard qu'au second trimestre 2017".



Le conseil d'administration de Cover-More s'est déclaré favorable à l'offre de Zurich et a recommandé à ses actionnaires de voter en faveur de l'accord. Ce dernier prévoit par ailleurs que le montant versé en espèce aux actionnaires de Cover-More soit réduit de tout dividende intermédiaire ou extraordinaire antérieur au 30 juin 2017, précise le communiqué.



Après la transaction, qui doit également encore recevoir l'aval des autorités de la concurrence, Cover-More devrait continuer d'exister en tant qu'unité indépendante au sein de Zurich et conserver sa propre marque. - (awp)