Forestay Capital est l'investisseur principal dans Zenjob

mardi, 19.05.2020

Zenjob automatise l'ensemble du processus de recrutement de personnel temporaire, de la planification à la gestion de la recherche du meilleur profil, jusqu'au processus de facturation et paiement de la main-d’œuvre.

EF



Frédéric Wohlwend, Managing Partner de Forestay Capital.

Forestay Capital, la division d’investissement en technologie d’Ernesto Bertarelli, est l'investisseur principal dans le financement de Série C de Zenjob. Qui offre un service de recrutement numérique de travail temporaire mettant en relation étudiants salariés et employés avec des entreprises.



Le service de recrutement numérique Zenjob a levé 30 millions de dollars de financement de Série C et prévoit d'utiliser ces nouveaux fonds afin de poursuivre sa croissance en Allemagne, puis de s’étendre à l’international. L'investisseur principal est Forestay Capital, la division d’investissement en technologie d’Ernesto Bertarelli, auquel se sont joints Redalpine, Acton Capital, Axa Venture Partners et Atlantic Labs.



Outre cette expansion géographique, les nouveaux fonds serviront également à développer la technologie et les algorithmes qui permettront de mieux prévoir les besoins en effectif à l'avenir. Zenjob permet à ses clients de réaliser d’importants gains d'efficacité, aux travailleurs comme aux entreprises, en facilitant et automatisant l'ensemble du processus de recrutement de personnel temporaire, de la planification à la gestion de la recherche du meilleur profil, jusqu'au processus de facturation et paiement de la main-d’œuvre. Les entreprises peuvent ainsi réduire nettement le temps et les coûts liés aux tâches administratives des Ressources Humaines.



"Zenjob est une entreprise qui a déployé une technologie disruptive pour transformer le marché du travail temporaire et qui, avant cette crise du coronavirus, avait déjà fait preuve d’un avenir prometteur. Désormais, à l’occasion de cette pandémie, son système de recrutement numérique flexible se confirme à nos yeux comme un modèle très attractif pour l’évolution continue du monde du travail", précise Frédéric Wohlwend, Managing Partner de Forestay Capital.

Grâce à l'application Zenjob, les étudiants trouvent et réservent des emplois sur une base horaire et peuvent décider avec souplesse quand, où et pour qui ils travaillent. Chaque mois, plus de 15.000 étudiants sont employés dans des secteurs très diversifiés, tels que la logistique, l'événementiel, le commerce de détail et la restauration.

Zenjob a été fondée en 2015 par Fritz Trott, Cihan Aksakal et Frederik Fahning à Berlin et emploie actuellement 250 personnes.





Créée en 2017, Forestay investit dans le secteur des technologies et se concentre sur les entreprises qui développent des technologies innovantes génératrices de revenus, en Europe, en Israël et aux États-Unis, qui relèvent le défi des modèles établis, principalement par le biais de logiciels et de data. Forestay Capital fait partie de Waypoint Capital, présidée par Ernesto Bertarelli, qui soutient un large portefeuille de gestion d'actifs et des entreprises d'investissement.