Zehnder maintient ses ventes à niveau mais va voir sa rentabilité s'effriter

vendredi, 13.01.2017

Zehnder a réalisé sur l'exercice 2016 un chiffre d'affaires non audité de 538,8 millions d'euros, en hausse de 1% par rapport à 2015 (+3% organique et hors effets de change). Toutefois, comme annoncé en novembre, le bénéfice opérationnel devrait être "très nettement inférieur" aux 30 millions d'euros initialement visés.

Les chiffres de ventes publiés par le groupe argovien ont dépassé les prévisions des analystes les plus optimistes consultés par AWP.

Zehnder a réalisé sur l'exercice 2016 un chiffre d'affaires non audité de 538,8 millions d'euros, en hausse de 1% par rapport à 2015 (+3% organique et hors effets de change). Toutefois, comme annoncé en novembre, le bénéfice opérationnel devrait être "très nettement inférieur" aux 30 millions d'euros initialement visés, a rappelé le spécialiste du chauffage et de la climatisation vendredi dans un communiqué.



Les chiffres de ventes publiés par le groupe argovien ont dépassé les prévisions des analystes les plus optimistes consultés par AWP. Ceux-ci s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 534,2 mio EUR.



Les recettes réalisées en Europe, qui représentent 87% de l'ensemble du groupe, sont restées à peu près stables, à 466,4 mio EUR. Corrigé des effets des devises, elles affichent une progression de 2%, poussées notamment par les bonnes ventes en Allemagne. En France en revanche, la demande pour les corps de chauffe a fléchi, alors qu'au Royaume-Uni, la dévaluation de la livre britannique a plombé les revenus et les marges, libellés en euro.



Dans les autres régions, la conjoncture souffreteuse de la Chine a eu des répercussions sur le secteur de la construction. Dans le segment de la ventilation, la hausse des ventes de 6% en monnaie locale a été réduite à néant par des effets de change. En Amérique du nord (+14%), la construction a connu des "impulsions positives", auxquelles s'est ajoutée la performance du canadien dPoint Technologies, acquis en décembre 2015.



Au vu de la situation insatisfaisante en termes de bénéfices, la société annonce que des "mesures de restructuration ponctuelles" sont en cours d'élaboration afin d'améliorer la rentabilité à moyen terme, sans plus de précision. La direction n'a pas non plus formulé d'objectif pour l'exercice en cours.



La publication des résultats complets de Zehnder est prévue le 3 mars. - (awp)