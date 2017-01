WEF 2017: Xi Jinping ira à Davos, une première pour un président chinois

mardi, 10.01.2017

Xi Jinping participera au Forum économique mondial de Davos, une première pour un président chinois, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères, à l'heure où Pékin entend affirmer son rôle sur la scène internationale.

Xi Jinping sera à la tête d'une délégation chinoise comprenant notamment Jack Ma (fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba), Wang Jianlin (patron du mastodonte de l'immobilier et des loisirs Wanda) et Zhang Yaqin (président de Baidu, le "Google chinois").

M. Xi effectuera une visite d'Etat en Suisse du 15 au 18 janvier, et se rendra dans la station de sports d'hiver le 17, a indiqué le porte-parole de la diplomatie chinoise Lu Kang lors d'un point de presse régulier.



Le Forum économique mondial réunit chaque année dans la petite commune suisse de Davos plusieurs des principaux décideurs économiques et politiques de la planète.



Durant son séjour en Suisse, M. Xi devrait également se rendre à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), aux bureaux de l'ONU, et au Comité international olympique (CIO).



"Cette année, grâce à la taille et à l'envergure de la délégation chinoise, nous avons des voix chinoises dans la plupart des débats", a indiqué le représentant en Chine du Forum économique mondial David Aikman à Bloomberg News.



La réunion est une opportunité pour Pékin de participer à la redéfinition du paysage économique mondial face aux Etats-Unis du président élu Donald Trump, qui entrera en fonction le 20 janvier, dernier jour du forum.



En 2016, le vice-président chinois Li Yuanchao s'était rendu à Davos. L'année précédente, c'était le Premier ministre Li Keqiang qui avait fait le déplacement dans la station suisse. - (awp)