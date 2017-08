Wisekey se prépare à une entrée à la Bourse américaine

dimanche, 20.08.2017

Wisekey le spécialiste genevois de sécurité informatique souhaite entrer à la bourse américaine au deuxième trimestre 2018.

L'entreprise genevoise mise sur la sécurité de l'Internet des objets (IoT) et les besoins en cybersécurité. (Keystone)

Wisekey va bientôt concrétiser son ambition d'entrer à la Bourse américaine. Le spécialiste genevois de sécurité informatique veut franchir le pas au deuxième trimestre 2018, déclare son patron et fondateur Carlos Moreira dans un entretien au Matin Dimanche.

La société avait déjà annoncé son intention d'entrer au Nasdaq en 2014, en tentant de fusionner avec le groupe américano-brésilien Garnero. Mais l'opération était tombée à l'eau.

"Nous n'avions pas encore la taille nécessaire pour accéder au Nasdaq", explique M. Moreira dans l'hebdomadaire dominical. "On a préféré une cotation à la Bourse suisse, faire grandir la société et préparer une entrée au Nasdaq avec une valorisation adaptée".

Dans les six premiers mois de cette année, le groupe genevois, dont la holding est sise à Zoug, a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à toute l'année 2016, rappelle le président et CEO de Wisekey.

Les revenus au premier semestre sont passés en un an de 1,3 à environ 20 millions de dollars (environ 19 milliards de francs). L'objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires de 55 millions en 2017, soit une croissance de 300% sur un an, précise M. Moreira.

L'entreprise genevoise mise sur la sécurité de l'Internet des objets (IoT) et les besoins en cybersécurité. Elle a déjà obtenu plus de 360 brevets dans ce domaine cette année, selon M. Moreira. Et les projections sont phénoménales, avec 20 milliards d'objets connectés d'ici à 2020, ajoute-t-il, relevant que chacun de ces objets aura besoin de la technologie développée par Wisekey.(awp)