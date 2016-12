Wisekey intègre un projet de plateforme blockchain en Chine

mardi, 13.12.2016

Wisekey intègre un projet visant le déploiement de la technologie blockchain en Chine, aux côtés des spécialistes suisse et français de ce type de stockage et de transmission d'informations, Lykke et Stratumn, ainsi que les groupes chinois Citic Fund, Ventureslab, Sinodata, Insightcredit, Chinese Youth Angel Association, Weshare Finance ainsi que Joy Capital, énumère mardi un communiqué.



Le projet, baptisé "Swiss China blockchain centre of excellence" fera la promotion d'une plateforme de blockchain pour faciliter l'adoption de ce type de solutions et services par des entreprises. Le spécialiste genevois de l'authentification et de la cybersécurité transférera en Chine sa WiseID blockchain par le biais d'une nouvelle coentreprise, Wisekey China. - (awp)