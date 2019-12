Wisekey entame un partenariat stratégique avec Wecan

Wisekey et Wecan s'allient pour favoriser et accélérer l'adoption des technologies blockchain.

Wecan Group rejoindra le centre d'excellence blockchain établi en début d'année à Genève par Wisekey. (Keystone)

Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey a annoncé lundi la conclusion d'un partenariat stratégique avec l'incubateur Wecan, spécialisé dans les applications de la technologie des chaînes de blocs (blockchain), avec pour objectif de "créer des synergies pour le développement de solutions innovantes, en apportant leurs expertises sur les couches technologiques respectives", selon un communiqué.

Les partenaires espèrent favoriser et à accélérer l'adoption des technologies blockchain et accroître leur impact positif sur les entreprises et institutions grâce au "partage des connaissances, des expériences et ressources disponibles".

Wecan Group rejoindra le centre d'excellence blockchain établi en début d'année à Genève par Wisekey. "Les applications et les plateformes blockchain développées par Wecan seront ainsi sécurisées par Wisekey", a déclaré Carlos Moreno, vice-président en charge des alliances et des partenariats d'entreprise chez Wisekey, cité dans le communiqué.

"Nos certificats digitaux sont un facteur critique lors de la création d'enregistrements chronologiques immuables et où le processus de vérification de 'Know Your Customer' (KYC) joue un rôle important dans l'architecture des solutions", a-t-il ajouté, suggérant que les vertus combinées de la blockchain et des certificats numériques de Wisekey devraient "garantir la sécurité et l'intégrité de toutes les transactions".

Aucune mention n'est faite des retombées ou contours financiers liés au partenariat. (awp)