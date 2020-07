Wisekey: Ben Stump, nouveau directeur ventes et promotion

lundi, 27.07.2020

WISeKey a nommé Ben Stump en tant que directeur ventes et promotion.

Avant de rejoindre Wisekey, Ben Stump était directeur de la technologie chez OpSec Security. (Keystone)

L'entreprise zougoise de cybersécurité WISeKey a nommé Ben Stump au poste de Chief Revenue Officer (CRO) pour conduire la prochaine phase de sa croissance mondiale.

Ben Stump était plus récemment vice-président du développement commercial, de la protection de la marque et de l'engagement client de WISeKey pour les États-Unis. Avant de rejoindre WISeKey, il était directeur de la technologie chez OpSec Security, où il a développé et mis en œuvre la transformation numérique d'OpSec et introduit des offres SaaS pour la chaîne d'approvisionnement, la gestion avec la technologie blockchain, l'engagement des consommateurs et la gestion des licences, ainsi que des offres de services gérés pour la protection de la marque en ligne.

Avant OpSec, il a occupé des postes de direction chez Westell Technologies, Kentrox, Digicel et Telcordia.