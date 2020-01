Wisekey: net recul du chiffre d'affaires en 2019

mercredi, 22.01.2020

Wisekey a enregistré un fort recul de son chiffre d'affaires l'an dernier en raison de la vente de certaines activités.

Le bénéfice des désinvestissements mentionnés a atteint 31,1 millions de dollars. (Keystone)

Le spécialiste zougois de cybersécurité Wisekey a enregistré un chiffre d'affaires de 24,5 millions de dollars en 2019, après 53,7 millions en 2018, a-t-il indiqué mardi soir selon des données encore provisoires.

Les chiffres ont été fortement impactés par la vente des activités SSL/TLS PKI. Ces activités liées aux certificats de sécurité pour sites internet et applications ont été cédées il y a environ un an pour 45 millions de dollars à DigitCert. Si on excepte les chiffres d'affaires de ces activités pour les deux exercices, les ventes ont diminué l'an dernier à 22,7 millions de dollars contre 34,3 millions en 2018.

Le bénéfice des désinvestissements mentionnés a atteint 31,1 millions de dollars, ce qui permet à l'entreprise d'entrevoir un bénéfice net record pour l'exercice écoulé, après une perte de 16,3 millions en 2018.

2019 a été une année de transformation, a déclaré le fondateur et directeur général Carlos Moreira, cité dans le communiqué. Le patron se dit convaincu que l'entreprise gagnera des parts de marché en 2020 et au-delà. (awp)