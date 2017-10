Le nouveau leader du coavionnage se nomme Wingly

lundi, 16.10.2017

Wingly, la plateforme du coavionnage, permet aux pilotes amateurs de partager leur cockpit avec des internautes, afin de réduire les coûts de vol. Le Airbnb du ciel s'empare du marché Suisse composé de 4700 pilotes et de 63 pistes d’atterrissage.

Par le biais de cette plateforme, les pilotes amateurs peuvent proposer des excursions à des internautes, et ainsi partager les coûts d'un vol, tout en faisant découvrir leur passion.

En Suisse, on compte plus de 4700 pilotes d'avion. Pour conserver leur licence de pilote, les passionnés du ciel et amateurs de sensations fortes doivent accumuler un nombre d'heures de vol par année. Problème: les coûts d'un vol restent élevés et la solitude peut se ressentir dans un cockpit. La plateforme Wingly apporte la solution.

Par le biais de cette plateforme, les pilotes amateurs peuvent proposer des excursions à des internautes, et ainsi partager les coûts d'un vol, tout en faisant découvrir les joies de l'avion privé à des internautes. Les pilotes ne décolleront plus avec des sièges vides.

Wingly propose trois types de coavionnage, des balades aériennes pour découvrir une région, des excursions à la journée ou durant un weekend, et des allers-simples pour les voyageurs qui veulent se rendre rapidement d'un point A à un point B.

Pas de garantie

Le format est différent de l'aviation commerciale, Wingly n'est pas une compagnie aérienne mais bien une plateforme permettant de faire connaitre l'aviation légère à certains internautes, il n'y a donc pas de garantie. Les vols peuvent être annulés à la dernière minute si les conditions météorologiques sont défavorables, ou par la seule volonté du pilote. La majorité des pilotes qui postent des vols sur Wingly utilisent des avions monomoteurs ayant une capacité de 2 à 6 passagers.

De même, les pilotes amateurs ont interdiction d'accepter d'être payés pour un vol selon le règlement de la DIrection Générale de l'Aviation Civile. L'internaute ne peut donc pas payer davantage le pilote que le coût indiqué sur la plateforme Wingly. Elle seule met en place un système de paiement en ligne, une façon de contourner cette règle et de permettre aux pilotes amateurs de partager leurs coûts.

Wingly se présente comme une communauté de confiance, où pilotes et passagers se notent mutuellement sur une plateforme transparente afin notamment de donner un cadre sécuritaire au coavionnage. Le groupe vérifie la licence du pilote avant chaque inscription et travaille avec l'Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne (AESA).