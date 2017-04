Seedstars Summit: jeu de Lego pour tester les drones

jeudi, 06.04.2017

WindShape. Un banc d’essai suisse pour tester les drones au Seedstars Summit. Premier contrat avec le fameux California Institute of Technology (Caltech).

Nicolette de Joncaire



Guillaume Catry. Notre différentiateur est la fiabilité.

Au Seedstars World, les entreprises en provenance des pays émergents sont loin d’être seules. Un contingent d’entreprises suisses s’y profilent. Certaines déjà célèbres comme PowerBlox ou Newcoat. D’autres plus récentes parmi lesquelles WindShape.

Depuis les souffleries de Gottingen (1907) ou celle d’Eiffel (1909), toutes les installations d'essais utilisées en aérodynamique sont fondées sur le même principe : un tunnel traversé par un vent unidirectionnel. Soit une simulation très imparfaite des conditions extérieures.

Le banc d’essai de WindShape lui utilise un ensemble de ventilateurs contrôlés indépendamment et susceptibles d’être montés en batterie, sous forme de configurations modulables en fonction des besoins de l’expérimentation. Chaque ventilateur peut être programmé pour souffler dans des directions et à des puissances différentes afin de mieux coller à la réalité. Y sont associés des capteurs de motion qui permettent d’analyser comment le drone réagit aux diverses conditions ce qui permet ensuite d’en améliorer le contrôle.

Créé à Genève mi-2016 par Guillaume Catry et Flavio Noca, WindShape entend intégrer de nouveaux paramètres de test : fumée, poussières, glace, air chaud. En bref, simuler au plus près les conditions auxquelles peuvent être soumis les drones.

La première installation grandeur nature de la startup sera située au très célèbre California Institute of Technology (Caltech) qui en finance tous les coûts. Elle sera livrée au courant de l’été prochain. Des contacts prometteurs sont engagés avec Parrot, deuxième constructeur français de drones et Sensfly à Lausanne.

A l’avenir, WindShape envisage de mettre à disposition de sociétés plus modestes un atelier de test et des services associés à son expertise et même, qui sait, de devenir un organe de certification enregistré auprès de l’Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).

Lire également:

Seedstars Summit: lecteurs modulables pour détection des matériaux

Seedstars Summit: la traçabilité des produits agricoles

Les gagnants du Seedstars World 2017