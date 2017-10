Willis Towers Watson créé un Hub pour la réassurance facultative

jeudi, 19.10.2017

Willis Towers Watson fonde une nouvelle plateforme pour les activités de réassurance facultative dans la zone germanophone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse). Le nouveau réseau compléte la gamme des prestations proposées en Europe occidentale dans le secteur Corporate Risk & Broking.

Le Hub représente un pion majeur de Willis Towers Watson dans sa stratégie d’entreprise globale.

Le leader mondial dans le domaine des services Advisory, Broking et Solutions a chargé deux spécialistes avérés de la branche, Gerhard Hurek et Željko Panić, de mettre sur pied ce Hub à Munich.

Le nouveau réseau a pour objectif de compléter la gamme des prestations proposées par Willis Towers Watson en Europe occidentale dans le secteur Corporate Risk & Broking et d’optimiser les solutions d’intermédiation en intégrant la réassurance facultative dans son portefeuille.

Le Hub représente un pion majeur de Willis Towers Watson dans sa stratégie d’entreprise globale. Des activités de portée globale, un vaste réseau de courtiers spécialisés et la grande expertise analytique de l’entreprise seront ses fondements.

Gerhard Hurek, qui a pris ses fonctions le 1er octobre, dirigera le réseau en tant que Head of DACH Facultative Reinsurance. Avant de rejoindre Willis Towers Watson, Hurek a exercé pendant plus de dix ans une fonction dirigeante chez le réassureur MAPFRE RE dans le secteur de la réassurance facultative en Allemagne, Autriche et dans les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) et auparavant, il a gravi les échelons chez Swiss Re où il travaillé pendant 25 ans dans le domaine de l’Underwriting et de la gestion des clients.

Hurek sera rejoint par Željko Panić qui portera la casquette d’Executive Director. Panić a lui aussi des antécédents chez MAPFRE RE où il a travaillé pendant une dizaine d’années comme Head of Treaty Business pour les pays PECO. Dans son parcours figurent en outre une escale à Swiss Re et une autre à Bavarian Re. Le nouveau Hub fera rapport à Mathias Pahl et Ghassan Mansour.

Ghassan Mansour, Managing Director Corporate Risk & Broking et Regional Head of Facultative Reinsurance pour l’Europe occidentale chez Willis Towers Watson a réagi en ces termes: « Notre message au marché est clair: nous sommes fermement résolus à devenir le numéro un du courtage de la réassurance facultative pour les pays DACH. Nous voulons soutenir les assurances dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques par des solutions sophistiquées et parfaitement réfléchies.»