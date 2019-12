Mobilezone nomme deux nouveaux responsables régions

mercredi, 18.12.2019

Wilke Stroman est nommé à la tête du marché allemand de Mobilezone et Roger Wassmer sera chargé du marché suisse et autrichien.

Wilke Stroman (à gauche) et Roger Wassmer.

Mobilezone nomme deux nouveaux directeurs généraux régionaux à compter de janvier 2020. Wilke Stroman prendra la tête du marché allemand tandis que Roger Wassmer sera chargé du marché suisse et autrichien. Les deux hommes seront également membre du comité de direction, a précisé Mobilezone mercredi.

Entrepreneur et spécialiste du e-commerce, Wilke Stroman a établi la filiale Sparhandy à Cologne il y a une vingtaine d'années. De son côté, Roger Wassmer travaille pour Mobilezone depuis six ans. Les trois dernières années, il était directeur des opérations (COO) pour le marché suisse et autrichien et déjà membre de la direction.

Mobilezone a également annoncé un changement au conseil d'administration. Michael Haubrich sera proposé à l'élection, "une adjonction idéale", a estimé le président du conseil Urs Fischer. (awp)