Wall Street en baisse, inquiétudes sur les fronts sanitaire et commercial

mercredi, 24.06.2020

Wall Street semble réévaluer mercredi la montée en flèche du marché actions, s'inquiétant de la hausse des nouveaux cas de Covid-19 aux Etats-Unis.

Parmi les valeurs du jour, les secteurs les plus dépendants d'un redémarrage économique étaient à la peine.(Keystone)

Wall Street accentuait ses pertes mercredi en début de séance, minée par la hausse du nombre de cas d'infection au coronavirus dans plusieurs Etats américains et par la menace de Washington d'imposer de nouvelles taxes punitives sur des produits européens.



Vers 14H15 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 1,49% à 25.765,12 points.



Le Nasdaq, à forte coloration technologique, cédait 0,99% à 10.031,48 points, et l'indice élargi S&P 500 perdait 1,32% à 3.089,99 points.



La Bourse de New York avait fini dans le vert mardi dans un marché soutenu par les grandes valeurs technologiques comme Amazon, Apple ou Alphabet: le Dow Jones avait gagné 0,50% et le Nasdaq s'était apprécié de 0,74%, terminant à un record.



En progression presque ininterrompue depuis fin mars, la place new-yorkaise a bénéficié des mesures titanesques de soutien monétaire et budgétaire à travers le monde, de l'amélioration progressive des données économiques aux Etats-Unis et des espoirs d'avancées pour un traitement ou un vaccin contre le nouveau coronavirus.



Mais, mercredi, "Wall Street semble réévaluer la montée en flèche du marché actions, s'inquiétant de la hausse des nouveaux cas de Covid-19 aux Etats-Unis, du regain de tensions géopolitiques, de la valeur difficile à saisir des indices boursiers et de l'élection présidentielle (américaine) à venir", soulignent dans une note les analystes de Charles Schwab.



L'immunologiste en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, s'est dit "vraiment" inquiet mardi devant les poussées "préoccupantes" du nombre de cas dans plusieurs Etats américains. "Les deux prochaines semaines seront critiques" pour y répondre, a-t-il estimé.



L'administration Trump envisage par ailleurs d'imposer des taxes punitives supplémentaires sur l'équivalent de 3,1 milliards de dollars de produits européens, dont français, selon un document officiel publié dans la nuit de mardi à mercredi.



Les services du Représentant américain au commerce ont dressé la liste des nouveaux produits concernés dans un appel à consultation publique qui durera jusqu'au 26 juillet.

Sur le front des perspectives économiques, le Fonds monétaire international a tablé sur une récession mondiale plus sévère que prévu cette année dans ses dernières prévisions publiées mercredi, prévoyant désormais une contraction du PIB mondial de 4,9% contre 3% en avril.



Aux Etats-Unis, le PIB baissera de 8% en 2020, estime le FMI.



Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine baissait, s'établissant à 0,7053%, contre 0,7118% mardi soir.

Vente d'actions T-Mobile

Parmi les valeurs du jour, les secteurs les plus dépendants d'un redémarrage économique étaient à la peine.



Les compagnies aériennes américaine Delta Air Lines (-4,89%), American Airlines (-3,50%) et United Airlines (-5,00%) étaient en recul, tout comme les croisiéristes Carnival (-8,33%), Norwegian Cruise Line (-9,12%) et Royal Caribbean (-8,66%).



Dans la grande distribution, Gap perdait 5,49% et Nordstrom cédait 5,58%.

T-Mobile US baissait de 0,94%. L'opérateur américain a annoncé mardi soir la mise en vente d'une partie de ses propres actions transférées de SoftBank Group, qu'il va proposer au prix unitaire de 103 dollars, soit une opération totale d'environ 20 milliards de dollars.(awp)