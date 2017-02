Sans élan, Wall Street termine en très légère baisse

mardi, 07.02.2017

Wall Street se réjouit toujours des baisses d'impôts, des dépenses d'infrastructure et de la dérégulation promises Donald Trump, mais attend de les voir transformées en actes.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a concédé 19,04 points à 20.052,42 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 3,21 points à 5.663,55 points. L'indice élargi S&P 500 a perdu 4,86 points, soit 0,21%, à 2.292,56 points.

Wall Street a terminé en légère baisse lundi, à l'issue d'une séance sans élan en l'absence d'indicateur économique majeur aux Etats-Unis et restant prudente sur les développements politiques: le Dow Jones a reculé de 0,09% et le Nasdaq de 0,06%.



"Dans l'ensemble, cela a été une séance très calme", a commenté Nicholas Colas de Convergex.



"Quand on compare avec la semaine dernière, lorsque l'on avait de nombreux moteurs, on commence une semaine où il n'y a rien", a continué Art Hogan de Wunderlich Securities.



Dans ce contexte, les investisseurs ont ressassé leurs interrogations concernant la politique des deux côtés de l'Atlantique.



Aux Etats-Unis, Wall Street se réjouit toujours des baisses d'impôts, des dépenses d'infrastructure et de la dérégulation promises Donald Trump, mais attend de les voir transformées en actes.



"On n'est pas sûr du calendrier de Washington et de quand ils vont faire certaines choses comme la réforme fiscale", a expliqué Art Hogan.



Jusque là, si le coup d'envoi du réexamen de la réglementation financière élaborée après la crise de 2008, en particulier la loi Dodd-Frank, a été salué par Wall Street, des entreprises de la High Tech ont en revanche dénoncé devant la justice le décret de Donald Trump limitant l'immigration.



"A ce stade, il est important de fixer des priorités en fonction de leur impact potentiel sur l'économie et sur le paysage financier", a estimé Mickey Levy de Berenberg dans une note.



Concernant l'Europe, les analystes s'inquiètent du projet de référendum sur l'appartenance à l'Union européenne de la candidate à la présidentielle française Marine Le Pen et "de sondages en Allemagne montrant une réduction de l'avance pour le bloc conservateur de Mme Merkel", a relevé Patrick O'Hare de Briefing dans une note.



Tiffany recule



Le secteur de l'énergie a particulièrement reculé lundi. Au sein du Dow Jones, Chevron et ExxonMobil ont perdu respectivement 0,52% à 112,98 dollars et 0,28% à 83,31 dollars.



La saison des résultats s'est poursuivi avec notamment le fabricant de jouets Hasbro qui a bondi de 14,14% à 94,31 dollars dans le sillage de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Dans le secteur de l'agroalimentaire, Tyson Foods a cédé 3,46% à 63,13 dollars malgré un bénéfice par action et un chiffre d'affaires légèrement meilleurs que les prévisions des analystes.



Newell Brands, fabricant des stylos Parker et des boîtes alimentaires en plastique Rubbermaid, a chuté de 5,67% à 44,23 dollars après avoir fait état d'un chiffre d'affaires décevant au dernier trimestre.



Juste après la clôture, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres mitigés du groupe de médias de la famille Murdoch, 21st Century Fox (-1,08% à 31,06 dollars).



Dans le secteur de la santé, Laboratory Corporation of America Holding a perdu 5,69% à 129,86 dollars sur fond de rumeurs concernant sa volonté de racheter Pharmaceutical Product Development (non coté).



Le joaillier Tiffany a reculé de 2,46% à 78,49 dollars, après l'annonce du départ de son patron, le français Frédéric Cumenal, à la suite de résultats financiers jugés décevants.



Le marché obligataire montait. Vers 21H35, le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,416%, contre 2,472% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,055%, contre 3,096% précédemment. - (awp)