Wall Street signe une séance hésitante, en attendant Trump

jeudi, 19.01.2017

Wall Street n'a pas dégagé de tendance mercredi, les investisseurs restant sur la touche dans un contexte de prudence générale à l'avant-veille de l'investiture de Donald Trump.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a cédé 22,05 points à 19.804,72 points et le Nasdaq, à dominante technologique, a gagné 16,93 points à 5555,65 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 4,00 points, soit 0,18%, à 2271,89 points.

Wall Street n'a pas dégagé de tendance mercredi, les investisseurs restant sur la touche dans un contexte de prudence générale à l'avant-veille de l'investiture de Donald Trump comme nouveau président américain: le Dow Jones a perdu 0,11% mais le Nasdaq a pris 0,31%.



Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a cédé 22,05 points à 19.804,72 points et le Nasdaq, à dominante technologique, a gagné 16,93 points à 5555,65 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 4,00 points, soit 0,18%, à 2271,89 points.



"L'ambiance semble plutôt endormie", a résumé Chris Low, de FTN Financial. "Les investisseurs attendent l'investiture de Donald Trump et de voir ce qui se produira quand il sera à Washington."



Le républicain deviendra officiellement président vendredi et, en attendant, la Bourse semble ne plus prendre de risque depuis le début de l'année, après avoir flambé dans le sillage de son élection inattendue fin 2016.



"La Bourse continue à adopter une attitude très prudente en attendant d'observer les 100 premiers jours de la présidence de M. Trump", a insisté Peter Cardillo, économiste en chef chez First Standard Financial.



Les investisseurs peinent à déterminer ce qu'il faut attendre des multiples propositions du républicain, qui vont des baisses d'impôts à un plan de relance budgétaire en passant par un protectionnisme accru, et M. Trump a semblé semer le doute lors du week-end avec des déclarations qui ont notamment plombé le dollar.



Dans ce contexte, Wall Street avait du mal à profiter "d'indicateurs économiques qui n'étaient pas mauvais aujourd'hui", selon les termes de M. Cardillo.



Dans le détail, les investisseurs ont pris connaissance d'un rebond plus marqué que prévu de la production industrielle américaine en décembre ainsi que d'une avancée légère et sans surprise de l'inflation le même mois.



"L'inflation est restée modeste en décembre mais les prix de l'énergie risquent de considérablement monter", face au rebond persistant des cours pétroliers, a prévenu M. Low.



A ce titre Wall Street a aussi fait attention à un discours de Janet Yellen, présidente de la Réserve fédérale (Fed), qui a jugé "pertinent" d'envisager un resserrement monétaire soutenu cette année en cas d'inflation élevée, tout en insistant sur l'importance des statistiques économiques dans les décisions de la banque centrale.



- Lowe's recule -



Les valeurs ont été dominées par les derniers résultats de grandes banques ce trimestre, avec des chiffres meilleurs qu'attendus pour 2016 pour Goldman Sachs, membre du Dow Jones, qui a néanmoins pâti d'un accès général de frilosité des valeurs financières et perdu 0,62% à 234,29 dollars.



Egalement dans le secteur mais hors de l'indice vedette, Citigroup, qui a annoncé des résultats 2016 meilleurs qu'attendu et marqués par de gros bénéfices au quatrième trimestre, a cédé 1,70% à 57,39 dollars.



La compagnie aérienne United Airlines, qui a prévenu que ses résultats allaient être affectés au premier trimestre par une hausse des coûts mais a dépassé les attentes en 2016, a pris 0,35% à 74,00 dollars.



La chaîne de supermarchés Target perdait 5,77% à 66,85 dollars après avoir fait part d'un net déclin de ses ventes à périmètre comparable en novembre et décembre, donc pendant la période cruciale des fêtes.



Aussi dans la distribution, Lowe's, spécialiste de l'ameublement, a reculé de 1,38% à 71,38 dollars face à des informations de presse selon lesquelles le groupe compte supprimer quelque 2.400 postes.



CSX, exploitant de chemin de fer, a cédé 3,18% à 36,88 dollars après avoir fait part d'une baisse de son bénéfice net au dernier trimestre.



Le marché obligataire baissait nettement. Vers 20H30 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,421% contre 2,324% mardi soir et celui des bons à 30 ans à 3,004%, contre 2,931% précédemment. - (awp)