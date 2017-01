Wall Street, soupesant les décisions de Trump, vers une ouverture à la baisse

lundi, 30.01.2017

Wall Street avait marqué une pause vendredi à l'issue d'une bonne semaine, terminant sans tendance une séance marquée par un chiffre décevant de la croissance américaine.

Vers 13H00 GMT (14H00 à Paris), le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average, qui donne une indication de son évolution, reculait de 0,29%, dans les échanges électroniques, celui sur le SP 500 de 0,32% et celui sur le Nasdaq, à dominante technologique, de 0,36%.

La Bourse de New York s'orientait vers une ouverture à la baisse lundi, prudente face aux remous suscités par les décisions du président Trump sur l'immigration et au début d'une semaine riche en résultats d'entreprise et en indicateurs.



Depuis, le décret du président Donald Trump interdisant d'une part l'entrée sur le territoire de réfugiés pendant 120 jours et, d'autre part, l'arrivée de tout ressortissant de sept pays à majorité musulmane et considéré comme des risques terroristes (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen) pendant 90 jours, a secoué les observateurs du marché.



"Les critiques de la presse et les nombreuses manifestations qui ont suivi ont apparemment poussé certains investisseurs à se placer en retrait en raison de l'incertitude croissante sur la capacité du président à ne pas causer de dommages à l'économie américaine", avance Michael Hewson de CMC Markets.



Les acteurs du marché patientaient également avant la diffusion au courant de la semaine des résultats de grands groupes comme Apple mardi, Facebook mercredi et Amazon jeudi.



La semaine sera par ailleurs riche en indicateurs avec dès lundi des chiffres sur les dépenses et revenus des ménages ainsi que sur les promesses de vente de logements en décembre, en attendant le rapport sur l'emploi en janvier vendredi.



La Réserve fédérale, à l'issue d'une réunion de deux jours, rendra aussi mercredi une décision de politique monétaire. - (awp)