Wall Street termine sans direction, le Nasdaq au plus haut

mercredi, 11.01.2017

Wall Street a terminé sans tendance mardi, à l'issue d'une séance particulièrement hésitante et sans élan en l'absence de nouvelles économiques fraîches.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a perdu 31,85 points à 19.855,53 points tandis que le Nasdaq à dominante technologique a progressé de 20,00 points à 5551,82 points, battant un nouveau record. L'indice élargi S&P 500 est resté parfaitement stable à 2268,90 points.

"On dirait que les investisseurs prennent un peu de distance par rapport à leurs prises de risque", a expliqué Jack Ablin de BMO Private Bank, estimant que cet état d'esprit était encouragé par "l'absence de nouvelle économique poussant le marché dans un sens ou dans l'autre".



Seul indicateur notable ce mardi, le moral des entrepreneurs a bondi en décembre, au plus haut en douze ans, selon les données de la Fédération nationale des entreprises indépendantes (NFIB).



Dans ce contexte général d'attentisme, le Nasdaq a, comme la veille, paru effectuer une sorte de rattrapage, tirant mieux son épingle du jeu que les autres indices alors qu'il avait été à la traine de la hausse post-électorale.



"Le thème dominant depuis le début de l'année c'est qu'en décembre le marché a intégré la possibilité de ce qui pourrait se passer avec une présidence Trump et maintenant, en janvier, les opérateurs se mettent sur la touche et attendent de voir ce qu'il peut vraiment faire passer au Congrès", a expliqué Chris Low de FTN Financial.



A ce sujet, les investisseurs se montreront attentifs mercredi aux propos tenus par le futur président américain sur les domaines économiques lors de sa première conférence de presse depuis l'élection.



Les opérateurs de marché semblent également impatients de voir quelle sera la tonalité imprimée par la publication des résultats de plusieurs grandes banques vendredi, ce qui donnera le top de départ de la saison des résultats.



Mardi, le marché n'a pas trop pas trop pâti du deuxième jour consécutif de nette baisse des cours du pétrole.



"Le secteur de l'énergie baisse mais pas trop (...), pour une fois on dirait que le coup d'arrêt des prix du pétrole est positif pour le marché des actions, c'est inhabituel", a commenté Chris Low.



Valeant monte



Parmi les valeurs, General Motors (GM), qui anticipe de solides ventes annuelles, a relevé mardi ses prévisions 2017 et annoncé un nouveau plan d'économies d'un milliard de dollars. Le titre du premier constructeur automobile américain a pris 3,72% à 37,35 dollars.



Le géant des supermarchés Wal-Mart a reculé de 0,70% à 68,23 dollars après des informations du Wall Street Journal indiquant qu'il préparerait une nouvelle salve de réductions d'effectifs.



Le groupe de restauration Chipotle Mexican Grill a pris 4,92% à 414,48 dollars après avoir fait part d'une nette hausse de son chiffre d'affaires à périmètre comparable au mois de décembre, malgré un recul sur l'ensemble du dernier trimestre.



Le groupe internet américain Yahoo! a confirmé lundi que sa patronne Marissa Mayer ne resterait pas au conseil d'administration de la société d'investissement qu'il va devenir après la vente de son coeur de métier à l'opérateur de télécoms Verizon (+0,15% à 52,76 dollars), et a avancé de 2,32% à 42,30 dollars.



Le laboratoire canadien Valeant, qui a annoncé céder trois marques de soin pour la peau au français L'Oréal pour 1,3 milliards de dollars, a bondi de 6,84% à 16,40 dollars sur sa cotation new-yorkaise.



Le marché obligataire baissait légèrement. Vers 21H40 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,376% contre 2,368% lundi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,968% contre 2,961% précédemment. - (awp)