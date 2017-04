Wall Street proche de l'équilibre

samedi, 08.04.2017

Wall Street a terminé proche de l'équilibre vendredi, résistant à des chiffres de l'emploi mitigés et aux incertitudes géopolitiques au lendemain de frappes américaines sur la Syrie: le Dow Jones a cédé 0,03% et le Nasdaq 0,02%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a reculé de 6,85 points à 20.656,10 points et le Nasdaq, à dominante technologique, de 1,14 point à 5.877,81 points. L'indice élargi S&P 500 a perdu 1,95 point, soit 0,08%, à 2.355,54 points.

"C'est le même schéma depuis trois jours: on monte, puis à l'approche de la clôture on redescend", a commenté Peter Cardillo économiste en chef de First Standard Financial.

"Tout bien considéré, le marché n'a pas de conviction", a-t-il asséné.

Le principal indicateur de la semaine n'a pas été d'un grand secours puisque le rapport mensuel sur l'emploi américain, publié avant l'ouverture, s'est révélé mitigé.

Le chiffre phare, les créations nettes d'emplois reculent fortement par rapport au mois précédent et s'affichent largement en dessous des attentes des analystes, à seulement 98.000 postes supplémentaires contre 188.000 attendus.

"Pendant l'enquête, une tempête exceptionnellement sévère pour la saison a faussé les estimations", a estimé Mikey Levy de Berenberg dans une note, à l'unisson de nombreux analystes s'interrogeant sur l'impact statistique des intempéries ayant touché le nord-est des Etats-Unis au mois de mars.

Cette explication, ajoutée à d'autres paramètres comme un recul du taux de chômage à 4,5%, son plus bas depuis dix ans, ainsi qu'un salaire horaire moyen en progression, ont permis de nuancer un peu le tableau dressé par le rapport mensuel sur l'emploi.

En tout état de cause, ce rapport a permis d'éloigner "l'inquiétude que l'inflation n'augmente trop vite", a complété Sam Stovall de CFRA.

Les investisseurs craignaient qu'une hausse trop rapide des prix, alimentée par une amélioration très marquée du marché du travail, ne puisse pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à accélérer le resserrement monétaire graduel qu'elle a engagé depuis fin 2016.

Seul autre indicateur notable publié vendredi, l'encours des crédits à la consommation a progressé de 4,8% en février, soit un peu plus que prévu.

- Wal-Mart monte -

Sur le plan géopolitique, les investisseurs ont choisi de prendre du recul au lendemain de frappes américaines sur une base des troupes syriennes de Bachar al-Assad accusées d'avoir utilisé des armes chimiques trois jours plus tôt.

"Les opérateurs de marché voient ce lancement de missile comme un incident isolé sans impact significatif sur l'économie", a relativisé Patrick O'Hare de Briefing dans une note.

Au contraire, le secteur de la défense, avec des groupes comme Raytheon (+1,47% à 152,90 dollars) ou Lockheed Martin (+1,17% à 270,52 dollars), a nettement monté.

Cette actualité a un peu éclipsé un sommet très attendu entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump en Floride, dont aucun accroc majeur n'a paru filtrer.

Parmi les valeurs, la chaîne de magasins par abonnement PriceSmart, très implantée en Amérique centrale mais cotée à New York, a chuté de 6,30%, à 87,00 dollars, après avoir fait part d'un bénéfice trimestriel moins bon qu'attendu par les analystes.

Wal-Mart, géant de la distribution et membre du Dow Jones, a pris 2,06% à 72,90 dollars, après des commentaires positifs d'un analyste sur son positionnement dans le marché de la vente physique.

Le réseau social Twitter a reculé de 0,69%, à 14,29 dollars, après avoir attaqué en justice le gouvernement américain qui lui demandait de dévoiler l'identité d'un utilisateur très critique sur Donald Trump. (awp)

La compagnie Southwest Airlines a avancé de 2,17%, à 54,54 dollars, après avoir fait part d'une hausse en mars du revenu par passager et par mile de 3,9% par rapport à la même période de 2016.

Le marché obligataire baissait. Vers 20H20 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montant à 2,382%, contre 2,337% jeudi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,009%, contre 2,981% précédemment.