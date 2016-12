Nouveaux records à Wall Street, le Dow Jones s'approche des 20.000 points

mercredi, 14.12.2016

Wall Street a terminé à des niveaux records mardi, bénéficiant toujours des attentes suscitées par l'élection de Donald Trump et sans crainte à la veille d'une décision de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 114,78 points à 19.911,21 points et le Nasdaq, à dominante technologique 51,29 points à 5463,83 points. L'indice élargi S&P500 a progressé de 14,76 points, soit 0,65% à 2271,72 points.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 114,78 points à 19.911,21 points et le Nasdaq, à dominante technologique 51,29 points à 5463,83 points. L'indice élargi S&P500 a progressé de 14,76 points, soit 0,65% à 2271,72 points.



Ces trois indices ont signé un record à la clôture et le Dow Jones ne semble plus qu'à un jet de pierre du cap symbolique des 20.000 points.



"L'élan entamé après l'élection se poursuit avec une vision optimiste pour l'économie l'an prochain, fondée sur les politiques que Donald Trump a promis d'appliquer en ce qui concerne la fiscalité, les dépenses budgétaires et la déréglementation", a résumé Bill Lynch de Hinsdale Associates.



Ces perspectives ont permis aux indices de fortement monter après l'élection, le S&P500, jugé le plus représentatif du marché américain, ayant pris plus de 6% depuis le 8 novembre.



Cet optimisme général, même si plusieurs analystes pointent les risques d'une telle hausse, permet à la Bourse de New York d'aborder sans trop d'appréhension la réunion de deux jours du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



La banque centrale américaine devrait annoncer mercredi un relèvement minime des taux, de l'ordre d'un quart de point de pourcentage, portant le taux directeur entre 0,50% et 0,75%.



Au delà de cette décision attendue, les investisseurs espèrent obtenir des indices sur les hausses ultérieures.



Seventy Seven s'envole



A ce sujet, le indicateurs du jour ne semblaient pas pointer vers un resserrement monétaire trop rapide de la politique monétaire américaine puisque les prix des produits importés ont rechuté en novembre.



Ces prix influencent l'inflation, que la Fed aimerait voir à 2% et qui se situe à 1,4% sur un an en octobre, selon l'indice PCE, baromètre favori de la banque centrale américaine, et de 1,6%, selon l'indice CPI.



Un resserrement monétaire à tendance à faire baisser l'inflation tandis qu'une politique monétaire accommodante est censée la stimuler.



Parmi les valeurs, le spécialiste des terminaux de paiement Verifone s'est envolé de 8,58% à 17,85 dollars après avoir fait part de bénéfices trimestriels meilleurs que prévu, mais revu à la baisse ses objectifs pour l'année 2017.



Dans le secteur des forages pétroliers, Patterson-UTI Energy (-6,87% à 26,70 dollars) va racheter pour un montant de 1,76 milliard de dollars hors dette son concurrent Seventy Seven Energy qui s'est envolé de 66,98% à 44,00 dollars.



Le groupe d'agrochimie Monsanto a reculé de 0,07% à 104,52 dollars après l'approbation par ses actionnaires de sa fusion avec l'allemand Bayer.



ExxonMobil a pris 1,76% à 92,58 dollars. Son PDG, Rex Tillerson a été nommé chef de la diplomatie américaine par Donald Trump.



L'avionneur Boeing, qui a annoncé lundi abaisser la production du long courrier 777, a perdu 0,32% à 156,66 dollars.



La maison mère de Google, Alphabet, a pris 0,87% à 796,10 dollars après avoir annoncé donner son indépendance à sa division en charge de développer les voitures autonomes.



Le marché obligataire montait un peu. Vers 21H40, le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculant très légèrement à 2,473% contre 2,476% lundi soir, et celui des bons à 30 ans plus nettement à 3,130% contre 3,158% précédemment. - (awp)