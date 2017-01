Wall Street ouvre en légère hausse, au-dessus des 20.000 points

jeudi, 26.01.2017

Wall Street a ouvert en légère hausse jeudi, après une salve de résultats d'entreprises et au lendemain d'une séance où les trois principaux indices avaient fini à des records: le Dow Jones montait de 0,09% et le Nasdaq de 0,14%.

Vers 14H40 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average avançait de 17,31 points à 20.085,82 points et le Nasdaq, à dominante technologique de 8.08 points à 5.664,42 points. L'indice élargi S&P 500 s'adjugeait 0,35 point, ou 0,02%, à 2.298,72 points.

Mercredi, le Dow Jones avait pris 0,78%, terminant pour la première fois au dessus du seuil symbolique des 20.000 points grâce à un regain de confiance sur la capacité du président Donald Trump à mener à bien ses réformes économiques. Le Nasdaq avait gagné 0,99%.



"Tout le monde se demande bien entendu si l'on va pourvoir rééditer cette performance. Pour l'instant rien n'est joué", a estimé Patrick O'Hare de Briefing dans une note.



Les hésitations de la Bourse de New York étaient renforcées par la publication de nombreux résultats d'entreprises que les investisseurs devaient assimiler.



Sur le front des indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu après leur très bas niveau de la semaine précédente.



"Les inscriptions se sont montrées volatiles ces dernières semaines, mais à travers cette volatilité elles continuent à ne montrer aucun signe de véritable tendance à la hausse", a commenté Jim O'Sullivan de HFE dans une note.



Peu après l'ouverture, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de ventes de logements neufs pour décembre et de l'indice composite de l'activité économique Conference Board pour le même mois.



Comme ces derniers jours, le marché continuera de prêter attention aux premiers pas du nouveau président américain.



Donald Trump a fait monter encore un peu plus la tension avec le Mexique jeudi en conseillant à son président Enrique Peña Nieto d'annuler sa visite à Washington s'il ne souhaite pas payer pour le mur à la frontière.



Le marché obligataire continuait à reculer, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montant à 2,530%, contre 2,516% mercredi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,109%, contre 3,100% précédemment. - (awp)