Wall Street termine en nette hausse, records du Nasdaq et du S&P 500

mercredi, 25.01.2017

Wall Street a nettement monté mardi, les investisseurs reprenant confiance sur la capacité d'action du nouveau président Donald Trump: le Nasdaq, en hausse de 0,86%, et le S&P 500 ont terminé à des records et le Dow Jones a pris 0,57%.

Selon les résultats définitifs, le Nasdaq, à dominante technologique, a pris 48,01 points à 5.600,96 points et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 14,87 points, soit 0,66%, à 2.280,07 points, des niveaux que tous deux n'avaient encore jamais atteint à la clôture. L'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 112,86 points à 19.912,71 points.

"Le marché aime ce que fait Donald Trump. Il prend des décisions, il réalise des choses qui sont au second plan depuis des mois ou des années", a estimé Sam Stovall de CFRA.



Parmi les décisions remarquées par les marchés mardi, le nouveau président a signé les décrets relançant la construction de deux oléoducs controversés.



Un peu plus tôt il avait, par des mots cette fois, confirmé sa volonté de réduire les impôts et d'alléger les réglementations, notamment en matière environnementale, au cours d'une rencontre avec les grands groupes automobiles américains.



Fiat Chrysler, qui se trouvait en difficulté après avoir été accusé d'avoir dissimulé l'existence d'un logiciel susceptible d'affecter le niveau des émissions polluantes, en a particulièrement profité en prenant 5,84% à 10,88 dollars sur sa cotation à New York.



Ford a progressé de 2,44% à 12,61 dollars et General Motors (GM) de 0,95% à 37,00 dollars.



"La rhétorique reste constante" a relevé Jack Ablin de BMO Private Bank qui rappelait que les investisseurs ont un "fort degré d'attentes" pour les 100 premiers jours de la présidence Trump.



Wall Street avait bondi à la suite de l'élection américaine en novembre, dans l'espoir de la dérégulation de certains secteurs, des baisses d'impôts et des investissements d'infrastructure promis par M. Trump.



Dans l'immédiat, cela éclipsait la tonalité protectionniste des premiers pas de la présidence Trump qui avaient suscité quelques inquiétudes la veille.



"Les investisseurs se disent que c'est comme cela qu'il commence, qu'il prend juste une posture avant de négocier (...), qu'il n'est pas contre le libre-échange, qu'il est juste dur en affaires", a estimé Sam Stovall.



Peu après l'ouverture, les investisseurs ont pris connaissance d'un recul plus important que prévu des ventes de logements aux Etats-Unis en décembre, selon l'Association nationale des agents immobiliers (NAR).



"Les ventes ont baissé après trois hausses successives mais probablement plus à cause de la volatilité que d'une faiblesse significative de la tendance", a commenté Jim O'Sullivan de HFE dans une note.



DuPont monte



Concernant les résultats d'entreprises, les publications de mardi matin ont été "mitigées", a jugé Patrick O'Hare de Briefing dans une note.



Le bilan depuis le début de la saison des résultats reste toutefois dans l'ensemble au dessus des attentes des analystes, a nuancé Sam Stovall.



Parmi les membres du Dow Jones, le groupe de produits pharmaceutiques et d'hygiène Johnson & Johnson, qui a livré des prévisions prudentes pour 2017 et envisage de vendre sa division spécialisée dans le diabète, a perdu 1,89% à 111,76 dollars.



Le groupe de chimie DuPont a fait part d'un bénéfice net pour 2016 supérieur aux attentes et a avancé de 4,49%, à 76,05 dollars. Il a également annoncé repousser sa fusion avec Dow Chemical (+4,38% à 59,64 dollars)



Verizon, dont le bénéfice net a chuté en 2016, a perdu 4,37% à 50,12 dollars. L'opérateur de téléphonie a également affirmé continuer à évaluer l'impact des cyberattaques sur Yahoo! dont il doit racheter le coeur de métier.



3M a perdu 1,42% à 175,97 dollars après avoir annoncé des résultats en hausse mais tout juste supérieurs aux attentes.



Hors de l'indice phare, et malgré des résultats trimestriels et annuels en hausse, le groupe de défense Lockheed-Martin a souffert de prévisions de bénéfice en deçà des attentes pour l'année en cours et a reculé de 1,77% à 252,91 dollars.



Yahoo! a, lui, annoncé lundi soir un report au deuxième trimestre de l'opération et être revenu dans le vert au dernier trimestre. Son titre a pris 3,54% à 43,90 dollars.



Le marché obligataire baissait. Vers 21H40 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,463%, contre 2,402% lundi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,048%, contre 2,990% précédemment. - (awp)