Wall Street termine une bonne semaine

samedi, 28.01.2017

Wall Street a marqué une pause vendredi à l'issue d'une bonne semaine, terminant sans tendance une séance marquée par un chiffre décevant de la croissance américaine et des résultats d'entreprises: le Dow Jones a perdu 0,04% mais le Nasdaq a gagné 0,10%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a reculé de 7,13 points à 20.093,78 points alors que le Nasdaq, à dominante technologique, a progressé de 5,61 points à 5.660,78 points, battant un nouveau record. L'indice élargi S&P 500 a concédé 1,99 point, soit 0,09%, à 2.294,69 points.

"Le marché reprend un peu son souffle après les récentes hausses mais il continue à évoluer proche des plus hauts", a relevé Peter Cardillo économiste en chef de First Financial Company, jugeant la séance "mitigée".

La Bourse de New York a battu des records cette semaine, le Dow Jones franchissant mercredi pour la première fois le cap symbolique des 20.000 points.

Vendredi, le principal indicateur économique du jour a un peu déçu. La croissance économique a nettement décéléré au 4e trimestre, s'affichant à 1,9% en rythme annualisé, selon une première estimation.

La plupart des analystes faisaient toutefois preuve d'un certain optimiste, attribuant cette contre-performance à une baisse des exportations qui avaient été aidées ponctuellement par des ventes de soja au trimestre précédent.

"La bonne nouvelle, c'est qu'à la fois les investissements des entreprises et d'immobilier ont montré des signes de vigueur", s'est félicité Nariman Behravesh de IHS Markit dans une note.

Sur l'année 2016, le produit intérieur brut (PIB) de la première économie mondiale n'a progressé que de 1,6% en 2016.

Par ailleurs, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont reculé de façon inattendue en décembre, selon le département du Commerce, et le moral des consommateurs a augmenté en janvier, d'après la 2e estimation de l'Université du Michigan.

Les investisseurs gardent toujours un oeil sur la politique américaine notamment après des tensions avec le Mexique les jours précédents.

"Le marché est attentiste et essaie de séparer le bruit et la fumée de ce qui va vraiment être mis en place en matière économique", a estimé Karl Haeling de Landesbank Baden-Württemberg.

American Airlines chute

Les investisseurs ont également dû assimiler une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

Au sein du Dow Jones, le géant des puces informatiques Intel, en plein recentrage pour tenter de réduire sa dépendance au marché en crise du PC, a mieux terminé 2016 que prévu et a pris 1,12% à 37,98 dollars.

Malgré un chiffre d'affaire d'affaires décevant pour 2016, le conglomérat industriel Honeywell a réaffirmé ses prévisions pour l'année en cours et a avancé 0,38% à 118,42 dollars.

Microsoft continue de mettre la pression sur Amazon dans les services d'informatique dématérialisés en ligne ("cloud"), une activité qui a encore soutenu ses performances financières au dernier trimestre. Son titre a avancé de 2,35% à 65,78 dollars.

La major pétrolière Chevron, passée dans le rouge en 2016, a reculé de 2,37% à 113,79 dollars.

Hors de l'indice phare de Wall Street, le groupe de produits d'hygiène et ménagers Colgate-Palmolive a chuté de 5,22% à 64,68 dollars. Il a fait part d'un bénéfice en hausse mais d'un chiffre d'affaires en deçà des attentes sur le trimestre comme sur l'année.

La maison mère de Google, Alphabet, a reculé de 1,06% à 823,31 dollars. Le géant de l'internet a terminé 2016 sur une fausse note avec des marges bénéficiaires décevantes malgré une forte croissance.

La compagnie aérienne American Airlines a enregistré une hausse de ses revenus trimestriels mais s'est montrée prudente pour 2017. Son titre a chuté de 5,32% à 46,95 dollars.

Le service américain de paiements en ligne PayPal a perdu 2,96% à 40,27 dollars après des résultats conformes aux attentes.

Le marché obligataire montait. Vers 21H20, le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,482%, contre 2,509% jeudi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,060%, contre 3,089% précédemment. (awp)