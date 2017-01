Wall Street termine en petite hausse après la conférence de Trump

jeudi, 12.01.2017

Wall Street a légèrement monté mercredi à l'issue d'une séance agitée par la conférence de presse du futur président américain Donald Trump.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a avancé de 98,75 points à 19.954,28 points et le Nasdaq, à dominante technologique, de 11,83 points à 5563,65 points, établissant ainsi un nouveau record. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 6,42 points, soit 0,28%, à 2275,32 points.

Wall Street a légèrement monté mercredi à l'issue d'une séance agitée par la conférence de presse du futur président américain Donald Trump, marquée notamment par ses critiques sur le prix des médicaments: le Dow Jones a pris 0,50% et le Nasdaq 0,21%.



Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a avancé de 98,75 points à 19.954,28 points et le Nasdaq, à dominante technologique, de 11,83 points à 5563,65 points, établissant ainsi un nouveau record. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 6,42 points, soit 0,28%, à 2275,32 points.



Donald Trump s'est montré particulièrement virulent envers le secteur pharmaceutique au cours de sa première conférence de presse depuis son élection.



Le républicain a indiqué qu'il fallait "créer de nouvelles procédures d'appels d'offres pour l'industrie du médicament" dans le but "d'économiser des milliards de dollars".



"Cela a causé des inquiétudes sur le fait que les profits des entreprises du médicament puissent baisser et les actions du secteur de la santé et des biotechnologies ont donc fortement reculé", a rapporté Karl Haeling de Landesbank Baden-Württenberg.



Ainsi, les grands laboratoires pharmaceutiques comme Pfizer (-1,82% à 32,83 dollars) ou Johnson & Johnson (-1,23% à 114,73 dollars) ont reculé.



Dans la foulée de ce secteur, l'ensemble de la Bourse de New York a connu un coup de mou, est temporairement passé dans le rouge, avant de se ressaisir.



"Je pense que cela vient de la prise de conscience du marché que les déclarations qu'il a faites étaient spécifiques au secteur de la santé", a ajouté Karl Haeling.



Au delà de ces propos, Donald Trump n'a guère apporté de précisions sur ses promesses économiques au premier rang desquelles figurent des allégements d'impôts, une réduction des réglementations touchant les entreprises et des dépenses d'infrastructures.



Ces mesures anticipées par Wall Street ont donné un coup de fouet au marché après l'élection américaine le 8 novembre, le Dow Jones ayant pris environ 9% depuis lors.



Dans l'immédiat, le marché reste "orienté à la hausse et espère que le nouveau gouvernement et le Congrès seront capable de fournir rapidement ces nouvelles mesures", a indiqué Jack Ablin de BMO Private Bank.



Il pourrait toutefois retomber dans l'attentisme jusqu'au début de la saison des résultats d'entreprises avec comme première étape la publication des résultats trimestriels et annuels de plusieurs grandes banques vendredi.



Principal élément notable extérieur à la politique et favorable au marché mercredi, les cours du pétrole ont signé un net rebond, effaçant en partie leur nette baisse du début de la semaine.



- Ford recule -



Parmi les valeurs, la chaîne de supermarchés Supervalu, qui continue d'être touchée par une baisse de ses ventes a reculé de 7,52% à 4,43 dollars après avoir fait part d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice en dessous des attentes du marché au troisième trimestre de son exercice décalé.



Dans le secteur du diamant, Signet Jewelers, qui a fait état d'une nette baisse de ses ventes de fin d'année à périmètre comparable par rapport à l'année précédente, a perdu 3,16% à 84,70 dollars.



Le fabricant de matériel médical Stryker a pris 1,44% à 123,66 dollars après avoir annoncé une forte hausse de ses ventes au dernier trimestre avant la publication de ses résultats définitifs.



La compagnie aérienne United Continental a avancé de 1,87% à 75,04 dollars après avoir fait part d'une progression de son nombre de passagers transportés au mois de décembre.



Le constructeur automobile Ford a perdu 1,40% à 12,67 dollars après avoir abaissé ses prévisions pour 2017 mais avoir indiqué être en voie de réaliser son objectif de chiffre d'affaires avant impôts pour l'année précédente. M. Trump a par ailleurs à nouveau salué sa décision d'investir aux Etats-Unis plutôt qu'au Mexique.



Le marché obligataire montait légèrement. Vers 21H35 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,366% contre 2,376% mardi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,952%, contre 2,968% précédemment. - (awp)