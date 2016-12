Wall Street finit en légère hausse une séance calme

mardi, 20.12.2016

Wall Street a légèrement monté lundi à l'issue d'une séance sans animation face à une actualité économique réduite.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 39,65 points à 19.883,06 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 20,28 points à 5457,44 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 4,46 points, soit 0,20%, à 2262,53 points.

Wall Street a légèrement monté lundi à l'issue d'une séance sans animation face à une actualité économique réduite, la bonne disposition des investisseurs restant marquée à l'approche des fêtes: le Dow Jones a pris 0,20% et le Nasdaq 0,37%.



Du point de vue de Wall Street, "il ne s'est rien passé de conséquent", a résumé Bill Lynch, de Hinsdale Associates. "C'était plutôt tranquille."



Principale actualité économique aux Etats-Unis, Janet Yellen, présidente de la Réserve fédérale (Fed), a exprimé son optimisme sur l'emploi américain, mais ces propos ne changent pas la donne puisqu'ils vont dans le sens de la hausse des taux décidées voici moins d'une semaine par la banque centrale pour la première fois cette année.



En fin de compte, "la Bourse garde sa dynamique positive et consolide la hausse qu'elle a réalisée depuis l'élection", a avancé M. Lynch.



Les principaux indices continuent à évoluer proches de niveaux sans précédent après avoir enchaîné les records depuis l'élection inattendue début novembre du républicain Donald Trump à la présidence américaine.



"Ca va bien", a conclu Chris Low, de FTN Financial. "Il n'y a pas beaucoup d'actualité aujourd'hui", sur le plan économique, "mais la Bourse semble de bonne humeur."



Il prévenait que le reste de la semaine, malgré des échanges probablement réduits à l'approche des fêtes, ne serait pas dénué d'éléments marquants, avec notamment jeudi une nouvelle estimation de la croissance américaine du troisième trimestre.



Acquisitions



Parmi les valeurs, le promoteur immobilier Lennar, qui a vu ses ventes et son bénéfice net progresser au dernier trimestre, a passé l'essentiel de la séance en nette hausse mais a finalement perdu 0,05% à 43,40 dollars.



Le géant informatique Apple, qui a fait appel de la décision de la Commission européenne lui imposant de rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux indus à l'Irlande, a pris 0,58% à 116,64 dollars, le gouvernement américain lui ayant par ailleurs exprimé son soutien.



Plusieurs annonces ou rumeurs de fusions et acquisitions ont animé certaines valeurs: l'assureur suisse Allied World Assurance, coté à New York, a bondi de 13,09% à 51,76 dollars après l'annonce de son rachat pour près de cinq milliards de dollars par le canadien Fairfax.



Praxair, spécialiste des gaz industriels, a gagné 0,42% à 123,00 dollars, sur fond d'articles de presse sur l'annonce imminente d'une fusion de 65 milliards de dollars avec son concurrent allemand Linde, quelques mois après une première tentative.



Dans l'agrochimie, le groupe Mosaic, spécialiste des engrais, a reculé de 6,06% à 27,77 dollars après l'annonce de l'achat pour 2,5 milliards d'activités du brésilien Vale.



Le marché obligataire avançait nettement. Vers 21H30 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,534%, contre 2,596% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,121%, contre 3,184% précédemment. - (awp)