Wall Street achève en légère baisse une séance sans relief

jeudi, 22.12.2016

Wall Street a légèrement baissé mercredi à l'issue d'une séance désertée par de nombreux investisseurs avant les fêtes.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a perdu 32,66 points à 19.941,96 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 12,51 points à 5471,43 points, restant proches de leurs records de la veille. L'indice élargi S&P 500 a reculé de 5,58 points, soit 0,25%, à 2265,18 points.

"A travers le monde, les volumes d'échanges restent limités à l'approche de Noël et du jour de l'an", ont résumé dans une note les experts de la maison de courtage Charles Schwab.



Wall Street avait encore terminé la veille à un niveau sans précédent, après avoir enchaîné les records depuis l'élection début novembre du républicain Donald Trump à la présidence américaine, mais semble désormais faire une pause face à une actualité économique peu fournie.



"La Bourse a beaucoup monté et, maintenant, elle se consolide" a résumé Peter Cardillo, économiste en chef chez First Standard Financial, citant comme rare actualité américaine notable une hausse inattendue des reventes de logements en novembre.



"Mais on attend juste de voir si le Dow Jones passe les 20.000 points", a-t-il enchaîné. "On n'en est pas passé loin. (...) Mais cela ne s'est pas encore produit."



En début de séance, l'indice vedette est passé à une quinzaine de points de ce seuil, mais il s'est rapidement replié sans s'éloigner beaucoup de l'équilibre.



Enfin, parmi les facteurs négatifs, "les marchés ont subi aujourd'hui le coup d'inquiétudes sur le secteur bancaire européen, concentrées sur l'Espagne et l'Italie, même si cela présente peu de risques pour les Etats-Unis", a conclu Alan Skrainka, de Cornerstone Wealth Management.



Les places européennes ont un peu baissé, attenteives au sort incertain de la banque italienne en difficulté Monte dei Paschi di Siena (BMPS), avant la clôture imminente d'une opération de recapitalisation.



- Twitter baisse -



L'équipementier sportif Nike, dont l'action a particulièrement souffert cette année, a pris 0,98% à 52,30 dollars, partagé entre des résultats supérieurs aux attentes pour son deuxième trimestre et des prévisions jugées décevantes, notamment pour les commandes.



Le groupe de messagerie FedEx a perdu 3,33% à 192,12 dollars après des résultats trimestriels mitigés, même s'il a confirmé ses attentes pour l'ensemble de l'année.



Parmi les autres valeurs, la chaîne de magasins de vêtements de sport Finish Line a chuté de 8,74% à 21,00 dollars après avoir vu sa perte nette quasiment doubler au dernier trimestre malgré une légère progression de ses ventes.



Johnson & Johnson (JNJ), géant des produits pharmaceutiques et d'hygiène, a perdu 0,30% à 115,31 dollars après que le laboratoire suisse Actelion a fait état de "négociations exclusives", relançant un feuilleton de plusieurs semaines sur un éventuel rachat par l'américain.



Le géant des boissons non-alcoolisées Coca-Cola, qui va racheter la participation du brasseur AB InBev dans une de ses filiales pour un peu plus de 3 milliards de dollars, a cédé 0,22% à 41,57 dollars.



Le réseau social Twitter, qui a subi une nouvelle démission avec celle de son directeur technique, Adam Messinger, a reculé de 4,69% à 17,08 dollars.



InvenSense, spécialiste des capteurs électroniques, a bondi de 17,62% à 12,75 dollars après l'annonce de son rachat pour quelque 1,3 milliard de dollars par le japonais TDK.



Le marché obligataire avançait. Vers 21H30 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,539% contre 2,557% mardi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,120%, contre 3,142% précédemment. - (awp)