Wall Street signe une légère baisse à la veille de la présidence Trump

vendredi, 20.01.2017

Wall Street a légèrement baissé jeudi, sans profiter de bons indicateurs dans un contexte toujours prudent à la veille de l'investiture de Donald Trump.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a cédé 72,32 points à 19.732,40 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 15,57 points à 5.540,08 points. L'indice élargi S&P 500 a pris 8,20 points, soit 0,36%, à 2.263,69 points.

Wall Street a légèrement baissé jeudi, sans profiter de bons indicateurs dans un contexte toujours prudent à la veille de l'investiture de Donald Trump: le Dow Jones a perdu 0,37% et le Nasdaq 0,28%.



Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a cédé 72,32 points à 19.732,40 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 15,57 points à 5.540,08 points. L'indice élargi S&P 500 a pris 8,20 points, soit 0,36%, à 2.263,69 points.



"C'est un déclin un peu plus important que ce à quoi on pouvait s'attendre juste avant la cérémonie d'investiture", a reconnu Jack Ablin, de BMO Private Bank.



Donald Trump deviendra officiellement vendredi président des Etats-Unis, ce qui semble contribuer depuis le début de la semaine à des performances timides à Wall Street, alors que la Bourse avait bondi fin 2016 après l'élection du républicain.



"Les investisseurs récupèrent un peu de liquidités en commençant à réaliser que l'on a beaucoup monté depuis l'élection", a résumé Art Hogan, de Wunderlich Securities. "L'enthousiasme se heurte à la réalité et on fait une petite pause: peut-être bien qu'il y aura des mesures favorables à la croissance et aux affaires... Mais cela va prendre du temps."



M. Trump a notamment promis des baisses d'impôts, la dérégulation des secteurs bancaire et énergétique et un programme ambitieux de dépenses publiques, toutes choses qui ont plu aux investisseurs mais qui n'ont guère été détaillées.



Pour contribuer aux incertitudes, Steven Mnuchin, choisi par M. Trump pour être secrétaire au Trésor, a été mis en difficulté au Congrès jeudi, accusé par des élus démocrates d'avoir profité de la crise immobilière de 2008.



En tout état de cause, "cette nervosité semble faire passer au second plan de bonnes statistiques économiques américaines", ont remarqué dans une note les experts de la maison de courtage Charles Schwab.



Les investisseurs ont pris connaissance d'une chute inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage, d'un bond des mises en chantier en décembre ainsi que d'une progression de l'activité manufacturière de la région de Philadelphie.



Sur le plan international, la Bourse n'a guère semblé réagir à l'annonce par la Banque centrale européenne (BCE) d'un maintien en l'état de son soutien, déjà massif, à l'économie par des taux bas et des rachats d'actifs.



- Check Point bondit -



Parmi les valeurs, le constructeur de véhicules électriques Tesla a pris 2,27% à 243,76 dollars, les autorités américaines ayant classé sans suite une enquête sur son système de pilotage automatique.



Auparavant, le groupe semblait déjà profiter de l'annonce par le japonais Panasonic de son souhait d'élargir un partenariat existant déjà entre les deux groupes.



Le spécialiste de la vidéo en ligne Netflix a vu son titre propulsé à des records avec une hausse de 3,86% à 138,41 dollars, après avoir annoncé le plus important gain trimestriel d'abonnés jamais enregistré depuis son lancement il y a dix ans.



L'éditeur de logiciels Check Point Software, spécialiste de la cybersécurité, a bondi de 7,51% à 96,34 dollars après une nette hausse des ses ventes et de son bénéfice net trimestriels.



L'exploitant de chemins de fer CSX, qui avait nettement baissé la veille après des résultats jugés décevants, s'est relancé de 23,40% à 45,51 dollars, sur fond d'informations de presse. Le Wall Street Journal affirme que l'ex-dirigeant de Canadian Pacific Railway, qui vient de quitter ce poste, vise la direction de l'américain avec le soutien d'un investisseur activiste.



Le marché obligataire baissait. Vers 21H35 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,467% contre 2,421% mercredi soir et celui des bons à 30 ans à 3,041%, contre 3,004% précédemment. - (awp)