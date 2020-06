VP Bank réorganise sa direction

vendredi, 19.06.2020

VP Bank a décidé de réorganiser sa direction à la suite du correctif de valeur de 20 millions de francs sur une position spécifique annoncée en mars, indique vendredi la banque privée liechtensteinoise.

Siegbert Näscher avait été nommé directeur des finances et membre de la direction en 2012.

Le directeur des finances Siegbert Näscher a décidé de démissionner et de quitter VP Bank le 19 juin. Il avait rejoint la banque en tant que responsable des finances et avait été nommé directeur des finances et membre de la direction en 2012. Roger Barmettler, responsable des finances, le remplacera à titre intérimaire, précise le communiqué.



Par ailleurs, dans le cadre de cette réorganisation, la responsable juridique Monika Vicandi, quitte aussi la banque de "commun accord" avec la direction. Cette fonction sera assurée à titre intérimaire par le chef de cabinet du directeur général Rolf Steiner. Ce dernier s'occupera aussi de la gestion de risques liés aux crédits.



Quant au directeur général de filiale VP Bank Luxembourg Thomas Steiger, il a demandé d'avancer la date de son départ qui était prévu initialement le 1er novembre afin de faciliter la restructuration en cours. Avant de trouver un remplaçant, Claus Joergensen, responsable de la clientèle commerciale, dirigera cet établissement.



VP Bank a en outre nommé début juin Tobias Wehrli à la tête des activités Intermédiaires et banque privée. Le nouveau responsable, qui intègre également la direction, prendra ses fonctions au 1er juillet.



La pandémie de coronavirus devrait laisser des traces sur le portefeuille de crédits de l'établissement, avait averti ce dernier en mars.(awp)