Rebeca Garcia rejoint Voxia communication

vendredi, 16.10.2020

Voxia communication renforce son équipe à Zurich avec deux consultants seniors Rebeca Garcia et Mischa Vajda.

Avant de rejoindre Voxia communication, Rebeca Garcia a notamment travaillé pour UBS, Crédit Suisse et Vontobel.

Rebeca Garcia et Mischa Vajda, spécialistes en communication, rejoignent Voxia communication, l'une des principales agences suisses en relations publiques avec des bureaux à Genève, Zurich et Lugano. L'agence renforce ainsi sa gamme de services, notamment dans les domaines des services financiers, des relations publiques en matière de litiges, de la communication de crise et de l'immobilier.

Avant de rejoindre Voxia communication, Rebeca Garcia a notamment travaillé pour UBS, Crédit Suisse et Vontobel. Elle apporte une longue expérience en communication d'entreprise pour des fournisseurs de services financiers mondiaux. Sa formation de juriste et sa connaissance pointue du secteur financier suisse renforcent les services de conseil de Voxia communication, notamment dans les domaines des relations publiques en matière de litiges et de communication financière sur la Suisse alémanique.

Avant Voxia communication, Mischa Vajda travaillait dans une importante agence suisse de relations publiques, conseillant des entreprises de renom et des personnalités de premier plan. Plus récemment, il était spécialiste marketing chez Julius Baer. Il est également conférencier en matière de "communication skills" à la Munich Business School. Grâce à ses nombreuses années d'expérience dans la gestion de réputation, Mischa Vajda possède les outils essentiels pour soutenir les entreprises dans leur communication.