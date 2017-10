Vontobel regroupe ses capacités en une seule boutique Sustainable and Thematic

jeudi, 12.10.2017

Vontobel Asset Management regroupe ses capacités dans le domaine de la durabilité en une seule et même boutique forte de 10 milliards d’actifs sous gestion.

Hans Speich, Head of Investments, boutique Sustainable and Thematic.

Afin d’améliorer son offre pour les investisseurs, Vontobel Asset Management regroupe ses boutiques Thematic et Sustainable Investing en une seule et même boutique Sustainable and Thematic, avec 10 milliards de francs d’actifs sous gestion. L’objectif est de répondre aux demandes des clients et d’accroître considérablement la base d’actifs au cours des années à venir.

«Cette nouvelle configuration nous permettra d’obtenir de meilleurs résultats encore grâce à un partage d’idées plus efficace entre nos spécialistes de l’investissement durable. Chose importante pour nos clients, les processus d’investissement ne changeront pas », explique Hans Speich, Head of Investments, boutique Sustainable and Thematic.

« Les investisseurs ont des exigences de plus en plus pointues s’agissant de durabilité. Nous sommes convaincus qu’il existe de multiples approches judicieuses en matière d’ESG. Par conséquent, nous proposons des concepts différents: l’exclusion d’entreprises qui ne se conforment pas aux valeurs de durabilité ou encore l’intégration totale des facteurs ESG, pour ne citer que ces deux exemples.», explique Andreas Knörzer, Head of Business, boutique Sustainable and Thematic.