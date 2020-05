Volkswagen investit 2 milliards d'euros dans l'électrique

Volkswagen va investir près de 2 milliards d'euros dans deux entreprises en Chine spécialisées dans le domaine de l'électrique.

(Keystone)

Le géant allemand de l'automobile Volkswagen a annoncé vendredi un investissement total d'environ 2 milliards d'euros (près de 2,14 milliards de francs) pour se développer dans l'électrique en Chine, le premier marché automobile mondial.



La Chine, qui représente 40% des ventes de Volkswagen, est "le plus grand marché mondial de l'e-mobilité" et "en 2025, 1,5 million de véhicules à énergies nouvelles seront vendus dans le pays", souligne le groupe dans un communiqué.



L'investissement permettra de prendre une part majoritaire dans une coentreprise que possède déjà Volkswagen en Chine, JAC, à hauteur d'un milliard d'euros.



"En en prenant le contrôle, Volkswagen avance vers davantage de modèles électriques et d'infrastructures", explique le géant allemand.



Un second milliard servira à prendre une participation dans un fabricant local de batteries, Gotion High-Tech.



La Chine est devenue ces dernières années le plus grand marché automobile du monde. Mais, pour la première fois depuis les années 1990, les ventes d'automobiles sont en repli depuis 2018, sur fond de ralentissement économique généralisé et de tensions commerciales avec les États-Unis.



La pandémie de nouveau coronavirus a entraîné en février un plongeon de près de 80% sur un an des ventes de voitures.(awp)