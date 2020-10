Vögele Shoes va fermer une soixantaine de filiales

vendredi, 02.10.2020

Vögele Shoes va fermer une soixantaine de boutiques en Suisse, pour faire face à l'effondrement des recettes provoqué par la pandémie de coronavirus et la concurrence du commerce en ligne.

Le chiffre d'affaires de Vögele Shoes s'est effondré.(Keystone)

Une soixantaine de boutiques Vögele Shoes va fermer en Suisse. Le patron de l'enseigne Max Bertschinger a confirmé l'information au site d'informations Blick.ch. Le réseau du vendeur de chaussures, en mains de l'homologue polonais CCC depuis 2018, doit passer "à environ 100 bonnes boutiques", contre actuellement environ 160 magasins, a dit M. Bertschinger au quotidien.



Face à la concurrence du commerce en ligne, et notamment du site de prêt-à-porter Zalando, et à la crise économique provoquée par la pandémie, le chiffre d'affaires de Vögele Shoes s'est effondré.



Entre début avril et fin juin, les recettes de l'enseigne ont été divisées par deux à 17 millions de francs. La valorisation de l'entreprise a également été revue, se soldant par un amortissement de 53 millions, a ajouté le portail d'informations.(AWP)