Le comité directeur du PLR genevois exclut Pierre Maudet

lundi, 06.07.2020

Vingt-deux voix se sont prononcées en faveur de l'exclusion, une personne s'est abstenue et une autre s'est prononcée contre.

Pierre Maudet a maintenant la possibilité de s'opposer à cette exclusion du comité directeur en recourant auprès de l'assemblée générale du PLR. Il a trente jours pour le faire.(keystone)

Le comité directeur du PLR Genève a décidé d'exclure lundi matin le conseiller d'Etat Pierre Maudet du parti. Vingt-deux voix se sont prononcées en faveur de l'exclusion, une personne s'est abstenue et une autre s'est prononcée contre.



La décision a été prise après une heure et demie de discussions, a indiqué le président du PLR Genève Bertrand Reich. Celui-ci a parlé d'un choix "clair et lourd" qui a été pris en lien avec les valeurs du parti.



Pierre Maudet a maintenant la possibilité de s'opposer à cette exclusion du comité directeur en recourant auprès de l'assemblée générale du PLR. Il a trente jours pour le faire.



Le conseiller d'Etat avait prévenu en fin de semaine dernière qu'il ne se rendrait pas à la réunion de lundi matin. "Mon droit à être entendu est un leurre", avait-il dit, affirmant qu'il ne participerait pas "à ce procès politique".



La pression est à nouveau montée d'un cran la semaine dernière sur M. Maudet après la décision du Ministère public de le renvoyer devant les juges dans certaines composantes de l'affaire le concernant. Pour mémoire, la principale accusation contre le magistrat est son voyage à Abu Dhabi, le Parquet soupçonnant une acceptation d'avantages. Le volet sur le financement des activités politiques est lui sur le point d'être abandonné, à la grande satisfaction du conseiller d'Etat.(ats)