Excédent d'exploitation pour Vifor Pharma

mardi, 08.08.2017

Vifor Pharma dégage un excédent d'exploitation de 62,1 millions de francs suisses au 1er semestre.

Le chiffre d'affaire s'avère cependant sensiblement inférieur aux projections des analystes. (Keystone)

Vifor Pharma a dégagé sur les six premiers mois de l'année un excédent d'exploitation (Ebit) de 62,1 millions de francs suisses en hausse de près d'un cinquième par rapport aux chiffres pro forma compilés pour la même période l'an dernier. Les revenus du laboratoire saint-gallois ont enflé de 13,6% à 625,7 millions de francs. Le produit de l'introduction en Bourse de Galenica a permis d'effacer les dettes et de dégager des liquidités positives, souligne le compte-rendu d'activité publié mardi.

La direction relève dans la foulée de ces résultats ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Le chiffre d'affaires s'avère sensiblement inférieur aux projections des analystes consultés par AWP, qui articulaient en moyenne 646,5 millions. L'excédent d'exploitation en revanche n'était attendu qu'à 52,4 millions de francs suisses.

Pour l'année 2017, ventes et excédent brut d'exploitation doivent désormais progresser de plus de 10%, contre "près de 10%" pour les revenus et 5 à 9% pour l'Ebitda précédemment. Les projections à moyen terme restent de mise, comprenant notamment un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de francs suisses.

Entre 2017 et 2019, le dividende proposé aux actionnaires restera au niveau de celui pour 2016 et doit s'établir par la suite à 35% du bénéfice net.(awp)