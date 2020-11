Le sous-traitant automobile Autoneum compte sur une légère embellie du marché

jeudi, 26.11.2020

Victime de l'effondrement de l'activité consécutive à la pandémie de coronavirus, le groupe winterthourois Autoneum anticipe néanmoins une modeste amélioration du marché automobile.

Le groupe basé à Winterthur emploie environ 13.000 personnes à travers le globe et offre des solutions des solutions en gestion acoustique et thermique pour les véhicules. (Keystone)

Le fournisseur de l'industrie automobile Autoneum espère bénéficier du rebond plus rapide que prévu de l'industrie automobile et s'attend à clôturer l'année sur une baisse du chiffre d'affaires de 20% en monnaies locales, a annoncé jeudi le groupe winterthourois.



Au seul second semestre, le repli des ventes, également hors effet des devises, devrait se limiter à 5% sur un an, a précisé la société dans un communiqué.



En matière de rentabilité, la direction s'attend à récolter les fruits des réductions de coûts et de la restructuration en Amérique du Nord. La marge d'exploitation est ainsi attendue à 4-5% au second semestre. Elle devrait être "tout juste positive" pour l'ensemble de l'année en cours.

La génération de liquidités devrait également être au rendez-vous, avec des flux de trésorerie libre se situant dans un montant, non précisé, à deux chiffres en millions, qui devrait permettre de réduire l'endettement.



Autoneum ne s'aventure pas sur le terrain des prévisions pour 2021 en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. La production automobile mondiale ne devrait ainsi pas atteindre le niveau de 2019. (AWP)



