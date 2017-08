Le film "Transformer 5" sourit à Viacom au 2e trimestre

vendredi, 04.08.2017

Viacom, propriétaire des studios Paramount ou encore de la chaîne MTV annonce de solides résultats grâce à une hausse des recettes publicitaires et du succès du film "Transfomers 5".

Viacom est sous pression face au succès des services de vidéo en ligne comme Netflix ou Amazon Vidéo. (Keystone)

Le groupe de médias américain Viacom, en pleine restructuration, a annoncé jeudi de solides résultats au deuxième trimestre, en raison d'une hausse des recettes publicitaires et du succès en salles du cinquième volet de la saga "Transformers 5: The last Knight".

Le propriétaire de la chaîne de télévision MTV a dégagé un bénéfice net de 682 millions de dollars, en hausse de 57,4%, principalement du fait d'un gain lié à la cession de sa participation dans la chaîne de télévision premium Epix.

Le bénéfice par action ajusté d'éléments exceptionnels, référence en Amérique du nord, reste tout de même bien supérieur aux attentes, à 1,19 dollar contre 1,05 dollar escomptés.

Le chiffre d'affaires a progressé de 8,3% à 3,36 milliards de dollars, supérieur aux 3,29 escomptés en moyenne par les marchés.

A Wall Street, le titre, qui avait bondi de près de 4% dans les minutes ayant suivi la publication des résultats, reculait de 0,77% à 34,80 dollars vers 20H40 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance.

Les recettes générées par les réseaux de télévision ont augmenté de 2% à 2,56 milliards de dollars, en raison d'une hausse de 2% à 1,24 milliard de dollars des recettes publicitaires principalement à l'international.

Les studios Paramount ont pour leur part dégagé un chiffre d'affaires trimestriel de 847 millions de dollars, en forte hausse de 36% sur un an. Cette bonne performance est due au succès commercial du dernier opus de la superproduction "Transformers 5: The last Knight", réalisé par Michael Bay.

Sous pression pour réagir au succès des services de vidéo en ligne Netflix et Amazon Vidéo, Viacom, fondé par le magnat des médias Sumner Redstone mais contrôlé depuis fin 2016 par sa fille Shari, a annoncé en février se recentrer sur les studios de cinéma Paramount et six chaînes de télévision (MTV, Comedy Central, la chaîne pour enfants Nickelodeon, Nick Jr et BET. La chaîne de télévision Spike, elle, va être rebaptisée Paramount Network à partir de 2018). (awp)