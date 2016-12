L'euro finit l'année sur une remontée face au dollar

vendredi, 30.12.2016

L'euro montait vendredi face à un dollar victime de quelques prises de bénéfices, après avoir beaucoup progressé à l'automne, sur un marché peu animé pour les derniers échanges de l'année.

Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,0530 dollar contre 1,0490 dollar jeudi à 22H00 GMT.

La monnaie unique européenne progressait face à la monnaie nippone, à 123,04 yens pour un euro contre 122,29 yens jeudi soir.

Le dollar montait aussi face à la devise japonaise, à 116,84 yens contre 116,56 yens la veille.

"Les marchés sont extrêmement minces et il a pu se produire un ajustement des positions", remarquait pour l'agence Bloomberg News Shigeki Yoshitoshi, responsable des changes chez Australia and New Zealand Bank Group à Tokyo. Selon lui, aucune "nouvelle particulière" n'a provoqué cette hausse de l'euro.

Pour la Mizuho Bank, "il semble de plus en plus que le marché soit dans une phase d'ajustement".

"Le dollar était beaucoup monté et il devait subir une petite correction", avait expliqué la veille Boris Schlossberg, de BK Asset Management, expliquant que le billet vert suivait en cela les rendements obligataires, en léger retrait ces jours-ci.

"Les rendements des bons du Trésor américain avaient progressé depuis l'élection américaine début novembre, les investisseurs anticipant un risque plus élevé d'une hausse de l'inflation sous un gouvernement Trump", a continué Omer Esiner, de Commonwealth Foreign Exchange, dans une note.

Malgré le sursaut haussier de l'euro face au dollar, ce dernier restait proche de son plus haut en 14 ans.

Le billet vert, qui avait flambé dans la foulée de l'élection à la présidence des Etats-Unis du républicain Donald Trump, profite toujours du lent resserrement monétaire engagé par la Réserve fédérale. Les autres banques centrales, notamment la Banque centrale européenne (BCE), continuent d'afficher leur volonté de maintenir leurs politiques monétaires largement accommodantes.

Dans l'immédiat, "ce sont des échanges très calmes de fin d'année", a résumé Boris Schlossberg, relevant que les mouvements et les volumes étaient faibles.

Vers 07H00 GMT, la livre britannique reculait face à la monnaie européenne, à 85,77 pence pour un euro mais progressait, à 1,2277 dollar, face au billet vert.

La devise suisse reculait un peu face à l'euro, à 1,0740 franc pour un euro, mais montait face au dollar à 1,0199 franc pour un dollar.

La devise chinoise se raffermissait face au billet vert à 6,9500 yuans pour un dollar contre 6,9559 yuans la veille à 15H30 GMT.(awp)

Cours de vendredi Cours de jeudi

----------------------------------

07H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0530 1,0490

EUR/JPY 123,04 122,29

EUR/CHF 1,0740 1,0734

EUR/GBP 0,8577 0,8553

USD/JPY 116,84 116,56

USD/CHF 1,0199 1,0232

GBP/USD 1,2277 1,2266