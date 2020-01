Les 10 start-up biotech à surveiller en 2020

lundi, 20.01.2020

Venturelab a sélectionné 10 start-up suisses de biotechnologie à surveiller en 2020.

MH



Les start-up sélectionnées par Venturelab créent des technologies luttant contre la montée des maladies pédiatriques rares, développent des thérapies anticancéreuses ou encore de la peau personnalisée.(Pixabay)

A quoi ressemble l'avenir de la biotechnologie? Venturelab a séelctionné 10 startups suisses à surveiller de près en 2020. Les jeunes pousses en question créent des technologies luttant contre la montée des maladies pédiatriques rares, développent des thérapies anticancéreuses ou encore de la peau personnalisée. Les nouveaux traitements et médicaments se trouvent certainement entre leurs mains.

1-Araris

Fondée en 2019 en tant que société dérivée de l'Institut Paul Scherrer (PSI) et de l'ETH Zurich , Araris Biotech développe et commercialise une nouvelle technologie de liaison d'anticorps-conjugué médicament (ADC). La plateforme innovante d'Aaris permet de fixer n'importe quelle charge utile aux anticorps «standard» sans avoir besoin d'une ingénierie d'anticorps préalable. Elle a notamment levé 2,5 millions de francs après seulement six mois d'existence.

2-Cutiss

Cutiss développe de la peau humaine en laboratoire pour les patients qui souffrent de défauts cutanés, comme par exemple des brûlures. La peau développée est personnalisée à partir d'un tout petit morceau de peau du patient. Ressemblant fortement à la peau humaine, les cicatrices après chirurgie sont ainsi limitées.

3-Elthera

La start-up vise à fournir de nouvelles options de traitement personnalisées aux patients atteints des tumeurs malignes les plus agressives.

4-InterAx Biotech

L'objectif d'Interax est de combler l'écart entre les expériences de laboratoire et les études in vivo en rationalisant les processus critiques de la conception et de la sélection des médicaments candidats, réduisant ainsi considérablement les risques, les coûts et la durée de la découverte et du développement de nouveaux médicaments.

5-Nagi Biosciences

Nagi Bioscience, une spin-off de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), a été fondée en janvier 2019. Elle a développé une technologie innovante «Organism-on-Chip», visant à révolutionner les effets toxiques et bénéfiques des substances qui sont testées aujourd'hui. Cette technologie repose sur l'utilisation combinée de vers microfluidiques et microscopiques pour fournir une nouvelle alternative durable aux tests traditionnels sur les animaux pour les industries pharmaceutique, chimique, cosmétique et biomédicale.

6-Resistell

La start-up a développé un test phénotypique, qui réduit le temps nécessaire de quelques jours à quelques heures pour sélectionner le bon traitement personnalisé pour le patient atteint de septicémie.

7-Scailyte

La société développe une technologie d'intelligence artificielle (IA) pour la recherche biomédicale, la découverte pharmaceutique et le diagnostic de précision.

8-Tolremo

Tolremo développe de nouvelles petites molécules qui éradiquent les cellules cancéreuses résistantes aux médicaments dès le début d'une thérapie. Les thérapies complémentaires de rupture de résistance de la jeune pousse peuvent être combinées avec des médicaments anticancéreux existants, pour prolonger de manière significative la vie des patients souffrant de différents types de cancer.

9-Versantis

Versantis est une société pharmaceutique au stade clinique axée sur le développement de médicaments dans les maladies hépatiques et pédiatriques rares.

10-Volumina Medical

Volumina est active dans le domaine de l'ingénierie tissulaire et développe des implants injectables pour la reconstruction de volumes de tissus mous (graisses, muscles, tissus glandulaires, tissus de soutien et tissus conjonctifs) qui ont été perdus après l'ablation d'une tumeur, une maladie, un traumatisme ou purement à des fins esthétiques.