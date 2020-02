Le canton de Vaud veut encourager les entreprises innovantes et durables

Vaud entend encourager les entreprises innovantes et durables. Trois hubs axés sur alimentaire, le sport et la cyber sécurité devraient voir le jour.

Vaud dévoile sa Politique d'appui au développement économique du canton (PADE) pour la période 2020-2025. Sa priorité est d'encourager les entreprises innovantes et durables. Trois hubs axés sur l'alimentation, le sport et la cybersécurité vont voir le jour.

Le canton va collaborer avec Nestlé (alimentation), l'UEFA (football) et Sicpa (encres de sécurité) pour créer trois hubs pouvant accueillir start-ups et Hautes écoles. Les lieux et les thématiques ont été fixés. Il s'agit des locaux de Nestlé à Vers-chez-Blanc, sur les hauts de Lausanne, pour l'alimentation.

Du campus universitaire lausannois pour le sport - les organisations sportives seront associées à la gouvernance - et enfin du site de Sicpa à Prilly pour l'économie de la confiance et la cyber sécurité.

Une révolution

"En l'espace de trois mois, ces trois entreprises nous ont approchés pour nous demander de les aider à créer un hub dans leur domaine. Désormais, l'innovation ne peut plus se concevoir uniquement à l'interne d'une entreprise. Il convient de mettre ensemble des compétences du public et du privé, c'est une vraie révolution", a expliqué lundi devant la presse le conseiller d'Etat Philippe Leuba.

"On renverse le système: les entreprises créent des campus pour attirer des start-up et des chercheurs des universités", a renchéri Philippe Gillet, de Sicpa, qui ajoute qu'il sera "fondamental" d'y associer la formation professionnelle.

Innovation

L'Etat propose d'allouer un montant global de 105 millions à ce deuxième volet de la PADE - un premier exercice a porté sur la période 2012-2017. Il passe à la vitesse supérieure dans son soutien à l'innovation, en créant un fonds de 50 millions de francs.

L'argent de ce fonds ira à la création et à l'implantation d'entreprises dans des secteurs à fort potentiel comme les sciences de la vie, les technologies de l'information ou encore le tourisme.

En ce qui concerne les hubs, cet appui servira surtout à donner des coups de pouce financiers aux start-up qui en ont besoin. "On n'a pas besoin de l'argent du canton" ont assuré en choeur les représentants de Nestlé et Sicpa présents à la conférence de presse.

Philippe Leuba a rappelé l'importance de l'innovation pour la prospérité du canton. Le canton ne peut plus tabler sur les instruments fiscaux. Il doit désormais compter sur ses cerveaux. "Derrière l'innovation, il y a les emplois de demain", a-t-il dit.

La durabilité, un atout économique

Deuxième grand axe de ce programme: le défi climatique. Sans attendre le Plan climat, qui sera dévoilé début avril, le canton veut encourager la transition vers plus de durabilité.

Les entreprises qui pourront revendiquer un fonctionnement durable gagneront, à terme, en compétitivité. "Le défi climatique ne trouvera de réponse qu'au travers de l'innovation. Et nous sommes persuadés que la durabilité deviendra un "atout économique", a asséné M. Leuba. Un fonds de 25 millions sera constitué.

Cette nouvelle PADE prévoit aussi une simplification des structures de promotion. Le DEV et Innovaud devraient fusionner ce printemps. L'administration poursuivra son effort de décloisonnement. Un suivi et une évaluation du dispositif sont également prévus.

Enfin, sur cet effort global de 105 millions, 30 millions iront au financement d'essais cliniques en matière d'immunothérapie oncologique. "Les sciences de la vie sont l'un des secteurs retenus par le Conseil d'Etat pour l'aide à l'innovation", a fait valoir M. Leuba. Le dossier sera soumis "rapidement" au Grand Conseil. (ats)