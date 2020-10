VAT: recettes en hausse au 3e trimestre, la demande s'essouffle

vendredi, 16.10.2020

VAT affiche des ventes en hausse de plus d'un tiers sur un an à 185,9 millions de francs.

La progression de la demande e a plafonné à 6,4%, avec des entrées de commandes de 156,4 millions.(Keystone)

Le producteur de valves pour micro-pompes à vide VAT a poursuivi sur la route de la croissance au troisième trimestre, affichant des ventes en hausse de plus d'un tiers sur un an à 185,9 millions de francs. La progression de la demande en revanche a plafonné à 6,4%, avec des entrées de commandes de 156,4 millions.



En glissement séquentiel, les réceptions d'ordre du troisième partiel accusent même une contraction de 11,6%, indique le compte-rendu diffusé vendredi.

Les recettes s'inscrivent parfaitement dans le cadre des projections des analystes consultés par AWP. Ceux-ci misaient par contre sur une stabilisation de la demande, articulant en moyenne 181,6 millions de francs.



Fin septembre, le carnet de commande conservait un maigre gain de 2,8% sur un an, à 124,1 millions.



Moyennant des recettes de 165 à 180 millions sur l'ultime partiel de l'année, la direction ambitionne de générer un chiffre d'affaires de 670 à 685 millions sur l'ensemble de l'exercice.

La marge brute opérationnelle (Ebitda) doit s'établir au-delà de 30% et le bénéfice net sensiblement au-dessus de celui de 2019.(AWP)