Valora rachète un producteur de bretzels aux Etats-Unis

jeudi, 26.01.2017

Valora a racheté le producteur américain de bretzels Pretzel Baron, pour un montant non divulgué.

Cette opération permet au groupe bâlois de renforcer sa présence outre-Atlantique et de devenir l'un des leaders dans ce secteur.

Valora a racheté le producteur américain de bretzels Pretzel Baron, pour un montant non divulgué, a annoncé jeudi le groupe de distribution et de commerce de détail. Cette opération permet au groupe bâlois de renforcer sa présence outre-Atlantique et de devenir l'un des leaders dans ce secteur.



Les Etats-Unis étaient jusqu'à présent approvisionnés depuis les sites de production allemands d'Oranienbaum et Mayence, selon un communiqué.



Pour cette année, Pretzel Baron devrait réaliser un chiffre d'affaires aux alentours des 5 mio. L'entreprise de Cincinnati dans l'Ohio continuera d'être dirigée par le fondateur Gary Gottenbusch. - (awp)