La Comco inflige une amende de 30 millions de francs à UPC

mardi, 20.10.2020

UPC a abusé de ses droits de diffusion des matchs de hockey sur glace, en refusant les offres du concurrent Swisscom.

La Comco explique que pendant des années, UPC a refusé à Swisscom la diffusion du hockey sur glace en direct. (Keystone)

La Comco inflige une amende de 30 millions de francs à UPC Suisse. Le gendarme helvétique de la concurrence estime que le câblo-opérateur zurichois, qui vient de s'emparer du numéro deux suisse des télécommunications Sunrise, a abusé de ses droits de diffusion des matchs de hockey sur glace, en refusant les offres du concurrent Swisscom. UPC entend faire appel.

Dans un communiqué diffusé mardi, la Commission de la concurrence (Comco) explique que pendant des années, UPC a refusé à Swisscom la diffusion du hockey sur glace en direct. Ce refus est illicite du point de vue du droit des cartels.

UPC a certes acquis les droits exclusifs de diffusion des matchs du championnat suisse de hockey sur glace pour les années 2017 à 2022. Mais le groupe établi à Zurich, qui s'est emparé de Sunrise avec le soutien de son propriétaire Liberty Global, a abusé de sa position en refusant à Swisscom toute offre pour la diffusion en direct du hockey sur glace jusqu'à l'été 2020.

De ce fait UPC a entravé le numéro un suisse des télécoms dans l'exercice de la concurrence de manière illicite, note la Comco. Dans un communiqué séparé, UPC Suisse conteste la décision des gardiens de la concurrence, précisant qu'il entend faire appel de cette dernière devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), s'appuyant sur l'accord conclu avec le géant bleu l'été dernier, après plusieurs mois de négociations.

Offres croisées

A la faveur de cet accord, l'offre sportive d'UPC Suisse, via sa chaîne MySports, est désormais disponible pour les quelque 1,55 million de clients de l'offre de télévision numérique de Swisscom. Au final, près de 3,3 millions de foyers helvétiques pourront visionner en direct tous les matchs de la première division du championnat suisse de hockey sur la glace, appelée National League.

L'offre, disponible au prix de 25 francs par mois, comprend en outre, de nombreux autres matchs de championnats étrangers ainsi que ceux de la Swiss League, la 2e division helvétique, et des équipes nationales de hockey suisses. Le service MySports s'étend également aux chaînes sportives Eurosport 1 et 2 HD, Sport1+ HD et Sportdigital Fussball.

Les évènements en direct à la demande et d'autres options seront aussi prochainement accessibles aux clients Swisscom via l'app MySports.

À compter de ce jour, les clients de l'offre de télévision numérique d'UPC peuvent également disposer d'un accès aux contenus sportifs en direct du concurrent Swisscom, notamment les matchs des plus hautes ligues de football et de hockey sur glace de Suisse, ainsi que des rencontres de l'UEFA Champions League, de l'UEFA Europa League, de la Bundesliga et de nombreuses ligues de hockey d'Europe et d'Amérique du Nord.

Tous les clients d'UPC disposant d'un boîtier du câblo-opérateur peuvent télécharger et installer sur cette dernière l'app "blue" donnant accès à l'offre de télévision numérique de Swisscom. Le prix de l'abonnement se monte à 29,90 francs par mois. (awp)