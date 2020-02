Boeing 737 MAX: trois compagnies américaines repoussent la reprise

samedi, 15.02.2020

United Airlines, American Airlines et Southwest ont annoncé qui'elles excluaient encore pendant plusieurs mois la reprise des vols sur le Boeing 737 MAX

Le constructeur aéronautique Boeing mise actuellement sur un retour du 737 MAX dans le ciel à la mi-2020. (Keystone)

Les trois principaux clients du Boeing 737 MAX aux Etats-Unis, les compagnies United Airlines, American Airlines et Southwest, ont officiellement repoussé encore un peu plus la date d'une éventuelle remise en service de l'appareil, cloué au sol depuis près d'un an suite à deux crashs mortels.

American Airlines a annoncé vendredi qu'elle excluait de ses programmes tous les vols prévus sur l'appareil jusqu'au 18 août.

La compagnie United Airlines, elle, ne reprendra pas les vols sur le 737 MAX avant le 4 septembre. Le directeur commercial de la société avait indiqué fin janvier que la compagnie avait renoncé à faire voler l'avion cet été, mais sans préciser de date.

Southwest avait déjà repoussé jeudi au 10 août la remise en service de l'appareil.

Les trois compagnies espéraient auparavant pouvoir de nouveau compter sur le 737 MAX à partir de début juin, mais Boeing attend toujours le feu vert des autorités.

Le constructeur aéronautique mise actuellement sur un retour du 737 MAX dans le ciel à la mi-2020. Il faudra ensuite que les compagnies aériennes apportent certaines modifications aux avions inclus dans leur flotte et forment les pilotes qui les feront voler.

L'ensemble de la flotte de 737 MAX a été interdit de vol dans le monde quelques jours après l'accident d'un Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines qui a provoqué la mort de ses 157 occupants, le 10 mars 2019.

Comme dans le crash de Lion Air en Indonésie en octobre 2018, qui avait fait 189 morts, c'est le système anti-décrochage MCAS qui avait été mis en cause.

"Nous continuerons de surveiller le processus réglementaire et apporterons les ajustements nécessaires à notre fonctionnement et à notre calendrier afin que les clients voyageant avec nous ne soient pas affectés", a assuré United Airlines dans un communiqué.

American Airlines de son côté "prévoit de réintégrer progressivement le MAX dans son programme de vols commerciaux" tout au long du mois d'août et jusque septembre. (awp)