United Airlines prévoit une stagnation de ses résultats trimestriels

mercredi, 18.01.2017

United Airlines a prévenu que ses résultats allaient être affectés au premier trimestre par une hausse des coûts, après avoir dépassé les attentes en 2016.

La deuxième compagnie aérienne américaine s'attend à une stagnation de son chiffre d'affaires lors du trimestre en cours, le premier de son exercice 2017.

Les revenus pourraient soit baisser de 1% soit augmenter d'autant, a précisé le groupe, attribuant cette performance à une hausse de 4,5 à 5% de ses coûts, principalement du fait d'un nouvel accord salarial conclu avec les syndicats en fin d'année 2016 et qui doit prendre effet ce mois-ci.



Les salaires, qui sont le deuxième poste de dépenses dans le transport aérien après le kérosène, devraient peser sur l'ensemble des résultats 2017, augmentant les coûts de l'ordre de 3 à 4%, avertit United.



Dans le même temps, le transporteur prévoit d'augmenter ses capacités de transport de 1 à 2%, ce qui suggère qu'elle va ajouter des vols et ne pourra pas augmenter les prix des billets d'avions pour compenser le manque à gagner dû à la revalorisation des salaires.



Ces annonces faisaient reculer de 1,99% à 72,27 dollars vers 22H00 GMT le titre dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance à Wall Street, ce en dépit de solides résultats lors de l'exercice écoulé.



Le bénéfice net 2016 a certes été divisé par plus de trois à 2,26 milliards de dollars mais rapporté par action et hors éléments exceptionnels, référence en Amérique du nord, il ressort à 8,65 dollars, contre 8,57 dollars escomptés par les marchés.



Lors du quatrième trimestre, période reflétant la santé de l'activité récente, le résultat net a été divisé par plus de deux à 397 millions de dollars. Comme sur l'année, le bénéfice par action ajusté de 1,78 dollar est supérieur au 1,73 dollar attendu.



Le chiffre d'affaires est également supérieur aux attentes aussi bien sur le dernier trimestre que sur l'année: Il est ressorti à respectivement 9,05 milliards de dollars (+0,2% sur un an) et 36,56 milliards de dollars (-3,45%), contre 9,03 milliards et 36,52 milliards escomptés. - (awp)