Le tunnel d'Elon Musk bientôt opérationnel

dimanche, 29.12.2019

Une société d'Elon Musk construit un tunnel à Las Vegas pour des véhicules électriques autonomes. Il devrait être opérationnel en 2020.

Une société d'Elon Musk a été choisie pour concevoir, construire et gérer une boucle de tunnels capables de transporter des passagers dans des véhicules électriques autonomes. (Keystone)

Le tunnel de las Vegas construit par The Boring Company, l'une des entreprises d'Elon Musk, devrait être achevé et prêt à l'emploi l'année prochaine, d'après un tweet du milliardaire posté samedi en réponse à un utilisateur du réseau social.

"Boring Co termine son premier tunnel commercial à Vegas, du Centre des conventions au Strip (boulevard principal bordé d'hôtels et de casinos, ndlr), puis elle s'attellera à d'autres projets", a déclaré l'entrepreneur, également patron de Tesla (voitures électriques) et SpaceX (fusées spatiales).

"Espérons (qu'il sera) complètement opérationnel en 2020", a-t-il ajouté.

Les autorités de Las Vegas ont choisi en mars dernier la société d'Elon Musk pour concevoir, construire et gérer une boucle de tunnels capables de transporter des passagers dans des véhicules électriques autonomes à vitesse élevée, dans le cadre de l'expansion du grand centre d'expositions de la ville.

Le fantasque patron, qui raffole des annonces ambitieuses, avait alors tweeté que le tunnel "devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année" 2019.

Il planche depuis plusieurs années sur un train futuriste, Hyperloop, censé faire circuler de grosses capsules à très grande vitesse dans des tubes, sous vide.

En mars, le coût de la construction du tunnel avait été évalué entre 35 et 55 millions de dollars. Une fois les travaux d'agrandissement réalisés, le centre d'expositions de Las Vegas doit s'étendre sur 81 hectares, 3,2 kilomètres devant séparer les deux extrémités.

Elon Musk, qui a fondé The Boring Company pour développer des technologies ad hoc, avait présenté il y a un an près de Los Angeles un "tunnel test" de ce projet censé révolutionner les transports urbains en contournant les embouteillages par le bas.

L'idée lui était venue alors qu'il fulminait au volant de sa voiture, coincé dans les embouteillages entre sa villa chic de Bel Air et les bureaux de SpaceX à Hawthorne, au centre de Los Angeles.

A terme, l'idée est de permettre à des milliers de véhicules électriques et autonomes de sillonner les sous-sols des villes à une vitesse approchant 250 km/h.