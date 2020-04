L'entreprise valaisanne Augurix lance un test rapide de dépistage du Covid-19

mercredi, 08.04.2020

A l'aide d'une simple goutte de sang prélevée au bout du doigt, le test de dépistage d'Augurix indique après 10 minutes la présence d’anticorps spécifiques IgM et/ou IgG qui se développent lors d’une infection au Covid-19.

Ce test rapide a été co-développé sur la base du SARS-CoV-1 et sur l’expérience acquise lors de la validation de précédents tests rapides tels que la détection des maladies infectieuses et nosocomiales ou de la maladie cœliaque, et a obtenu le marquage CE.

La société Augurix en collaboration avec la startup GaDia et leur partenaire en Asie lancent un test rapide de dépistage sérologique du COVID-19 sur le marché Suisse.

Une simple goutte de sang prélevée au bout du doigt déposée dans un dispositif de la taille d’un test de grossesse indique après 10 minutes la présence d’anticorps spécifiques IgM et/ou IgG qui se développent lors d’une infection à SARS-CoV-2 (COVID-19). Un résultat positif donné par ce test indique que le patient a été infecté par le coronavirus et a développé des anticorps spécifiques au virus SARS-CoV-2 à l’origine de l’infection COVID19, que le patient ait présenté ou non des symptômes de la maladie.

Le Laboratoire de microbiologie du CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois), participera au contrôle de qualité et évalue actuellement ce test pour ses besoins internes. Selon les études portant sur plus de 1000 cas à ce jour, le test Augurix COVID-19 présente une sensibilité de 98.5% pour une spécificité de 96.0%.

Les autorités sanitaires suisses et plusieurs sociétés de médecins notamment la Société Médicale de Suisse Romande, de même que plusieurs grands laboratoires d’analyses ont déjà manifesté leur vif intérêt pour l’acquisition de ce test rapide. Cette technologie innovante ouvre la perspective d’une évaluation à large échelle de l’immunité de la population vis-à-vis du virus SARS-CoV-2, pour un coût modeste comparé aux analyses sérologiques classiques et mobilisant, en ordre, un minimum de ressources en personnel pour sa réalisation.

Destiné au marché Suisse

Augurix destine le kit de dépistage aux cabinets médicaux, aux laboratoires hospitaliers privés et publics ainsi qu’au personnel des pharmacies et à l’ensemble du personnel soignant du pays dans un premier temps. Dans un deuxième temps, en fonction des autorisations délivrées par les autorités de régulation, une extension de la disponibilité de ce test rapide pourra être proposée aux clients des pharmacies et à l’ensemble de la population ainsi qu’à l’export.

