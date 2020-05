Les leaders de l'industrie préoccupés par une récession mondiale

mardi, 19.05.2020

Une récession mondiale prolongée, un chômage élevé, une autre épidémie de maladie infectieuse et le protectionnisme arrivent en tête de liste des préoccupations à court terme pour les entreprises, selon un rapport du WEF.

SG



Les retombées économiques immédiates du Covid-19 prédominent dans la perception des risques pour les entreprises. (Keystone)

La détresse économique et le mécontentement social augmenteront au cours des 18 prochains mois à moins que les dirigeants, les entreprises et les décideurs politiques du monde entier travaillent ensemble pour gérer les retombées de la pandémie. Il s'agit des conclusions du rapport Aperçu des risques du Covid-19: une première cartographie et ses implications, publié ce mardi par le Forum économique mondial.

Le rapport, produit en partenariat avec Marsh & McLennan et Zurich Insurance Group, réunit les points de vue de près de 350 spécialistes du risque qui ont été invités à s’intéresser aux 18 prochains mois et à classer leurs plus grandes préoccupations en termes de probabilité et d'impact pour le monde et pour les entreprises.

Les retombées économiques immédiates du Covid-19 prédominent dans la perception des risques pour les entreprises.

Les deux tiers des répondants ont identifié une «récession mondiale prolongée» comme principale préoccupation des entreprises. La moitié a indiqué que les faillites et la consolidation de l'industrie, l'échec des industries à se redresser et une perturbation des chaînes d'approvisionnement étaient des préoccupations cruciales.

Par la numérisation accélérée de l'économie pendant cette pandémie, les cyberattaques et la fraude aux données sont également des menaces majeures - selon la moitié des répondants - tandis que les pannes des infrastructures et des réseaux informatiques représentent également une des préoccupations principales. Les perturbations géopolitiques et les restrictions plus strictes sur la circulation des personnes et des biens figurent aussi en tête de liste.