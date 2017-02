La loi chocolatière profite à une poignée de (grosses) entreprises surtout

mercredi, 01.02.2017

Une liste de l'administration fédérale des douanes montre comment se répartissent les subventions versées en 2016 à quelque 80 entreprises.

Le producteur du Toblerone Mondelez a reçu 17,3 millions de francs.

La Confédération subventionne l'exportation de produits agricoles transformés à base de lait ou de céréales afin de compenser le prix élevé de ces matières. L'an dernier, ces aides se sont montées à 95 millions de francs. Plus des deux tiers sont allés à seulement quatre sociétés.



Une liste de l'administration fédérale des douanes montre comment se répartissent les subventions versées en 2016 à quelque 80 entreprises. La Luzerner Zeitung et le St. Galler Tagblatt ont publié mercredi le document, que l'ats a également consulté.



La part du lion est allée à quatre grands groupes: avec 33,7 millions, presque un tiers des subventions à l'exportation a été versé à Nestlé. Le producteur du Toblerone Mondelez a reçu 17,3 millions, le transformateur laitier Hochdorf 12,2 millions, suivi de Lindt & Sprüngli avec 7 millions. Une septantaine de firmes se sont partagés les 24 millions restants.



La "loi chocolatière", qui permet le soutien à ces exportations, a été introduite en 1974. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a obtenu son abolition d'ici 2020.



Pour la compenser, le Conseil fédéral propose des subventions pour le lait et les céréales panifiables versées directement aux producteurs et non plus aux transformateurs. En consultation, le projet a suscité le mécontentement, paysans en tête, qui trouvent les compensations insuffisantes. - (awp)