Trois semaines de grève dans une usine GM du Canada

samedi, 14.10.2017

Une grève dans une usine du constructeur automobile américain General Motors (GM) au Canada va entrer dans sa quatrième semaine sans espoir de règlement en vue alors que GM menace de réduire encore davantage sa production sur le site.

2.750 employés d'une usine GM au Canada sont en grève depuis trois semaines. (Keystone)

Le constructeur GM a menacé cette semaine Unifor, le syndicat représentant les quelque 2.750 grévistes depuis trois semaines dans une usine au Canada, qu'il pourrait encore revoir à la baisse ses objectifs de production pour ce site situé entre la ville canadienne de Toronto et son siège de Detroit aux Etats-Unis et de la transférer dans une plus grande proportion qu'initialement prévu au Mexique.

Ce conflit social se déroule parallèlement aux négociations entre les gouvernements américain, canadien et mexicain pour la renégociation de l'Aléna, l'accord de libre-échange qui unit les trois pays depuis 1994.

Le groupe automobile américain avait annoncé en janvier la délocalisation au Mexique de la production du véhicule 4x4 urbain Terrain qui était assemblé dans cette usine d'Ingersoll, en Ontario (centre) avec la suppression de 625 emplois.

En remplacement, GM a investi depuis 2015 environ 800 millions de dollars canadiens (540 millions d'euros) pour la modernisation de la chaîne d'assemblage de l'usine afin d'y fabriquer la nouvelle Chevrolet Equinox, également produite au Mexique.

GM menace désormais de transférer vers le Mexique une part encore plus importante de la production de l'Equinox ce qui a provoqué une réaction courroucée du syndicat canadien, son président Jerry Dias accusant le constructeur de faire preuve de "froide indifférence"

L'Equinox est l'un des plus récents modèles de la gamme de GM et s'est hissé à la deuxième position des ventes de sa sous-marque Chevrolet.

Il s'agit du plus long mouvement de grève dans une usine de GM depuis celle qui avait touché le site de Flint aux Etats-Unis en 1998.

John Rosevear, analyste automobile pour le site Motley Fool, a noté qu'en raison de la grève les stocks de l'Equinox se situaient maintenant à environ 40 jours, soit relativement peu pour un modèle entrant en concurrence directe avec des modèles similaires de Toyota, Honda et Ford. "Même si les concessionnaires GM ont encore des milliers d'Equinox en stock, la diminution pourrait finir par peser sur les ventes, sapant le succès de ce nouveau modèle", écrit-il.

"Nous recevons des approvisionnements suffisants provenant de nos usines au Mexique", a toutefois indiqué un porte-parole de GM James Cain.

Jerry Dias a également affirmé que l'Aléna avait affaibli la vitalité du secteur automobile canadien. "Vous pouvez construire un modèle qui se vend très bien, recevoir plein de récompenses, faire les trois/huit et votre entreprise transfèrera quand même les emplois au Mexique et refusera de montrer de la loyauté envers ses ouvriers", a-t-il accusé. (awp)