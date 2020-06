Des vélos Decathlon dans les rayons Fnac et bientôt ailleurs

jeudi, 04.06.2020

Une gamme de l’équipementier français est désormais proposée par la chaîne de distribution de produits culturels Fnac, en Suisse romande. Decathlon Suisse devrait poursuivre sur cette voie d’évolution de son modèle d’affaires

Jamais des vélos à la marque B’Twin de Decathlon n’avaient été vendus ailleurs que dans une succursale officielle de l’enseigne de sport.

Des vélos et des trottinettes au milieu des bandes dessinées, des disques et des enceintes: Decathlon et Fnac Suisse dévoilent ce jeudi une alliance inédite. Ces produits rejoignent les espaces dédiés à la mobilité douce déjà déployés dans les diverses enseignes Fnac de Suisse romande. C’est une première pour le groupe français Decathlon qui dispose à l'heure actuelle de 23 points de vente répartis sur le territoire helvétique.

«La Fnac est très orientée high tech et se situe au cœur des centres villes. Nous avons donc composé une gamme de produits correspondants avec des vélos urbains classiques, pliables et surtout électriques», commente Adrien Lagache, directeur du développement de Decathlon Suisse.

«Nous changeons notre business model»

Ce mouvement de coopération avec d’autres distributeurs se renforcera dans le futur. L’équipementier affirme en effet vouloir multiplier les partenariats sur le marché suisse. «Nous changeons notre business model: nous devenons un fournisseur de produits sur le modèle B2B2C», indique Adrien Lagache.

Outre la mise en place de ce type de «corner» dédié, l’émergence de franchises est annoncée. «Avant, Decathlon se composait uniquement de magasins 100% intégrés. Les franchises étaient l’exception, soit une dizaine de magasins sur les 1650 points de vente mondiaux. Aujourd’hui, pour démocratiser le sport, nous ne nous interdisons plus cette voie», continue-t-il.

Le concepteur et distributeur d'articles sportifs se targue de toucher près 20% de la population sur notre territoire où il est présent depuis 2017. Il avait fortement accéléré ses efforts en 2018 et 2019 avec un marathon d’ouvertures et de reprises de points de ventes Athleticum à Maus Frères, détenteur des magasins Manor. «Decathlon vise à se positionner en Suisse en acteur global du sport pour tous, en offrant de devenir un partenaire B2B de premier rang», indique Adrien Lagache.



La firme emploie 750 personnes en Suisse et se place en troisième position sur le podium des vendeurs d’articles de sport, derrière Ochsner Sport et SportXXX, filiale du groupe Migros.